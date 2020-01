MOZ

Beeskow/Friedland (MOZ) Autodiebe haben am Wochenende in Beeskow und Friedland zugeschlagen. In der Beeskower Gartenstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Fiat Ducato. Im Fahrzeug befand sich zudem diverses Werkzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 15 000 Euro. In der Nacht zum Sonntag kam es dann zu einem Fahrzeugdiebstahl in Friedland. Dort wurde verschwand 7er BMW, der im Bereich der Postbrücke abgestellt war. Der Schaden für den Halter wird mit 2000 Euro angegeben.