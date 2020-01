Roland Hanke

Briesen (MOZ) Das Jubiläum des Hallenturniers von Mitte-Kreisliga-Spitzenreiter FV Blau-Weiß Briesen II sparte nicht mit Spannung. So fielen viele Entscheidungen erst im Neunmeterschießen. Beim spielerischen Niveau müssen allerdings Abstriche gemacht werden, vor allem in der Vorrunde.

In der Odervorlandhalle traten nun doch acht Mannschaften an, so dass in zwei Vorrrunden-Gruppen begonnen wurde. In der Staffel A wurde es zu einer klaren Angelegenheit für den VfB Steinhöfel mit drei Siegen vor dem Storkower SC, die beide in der Ostbrandenburgliga spielen. Die Frankfurter Teams von Lok und Union reihten sich dahinter ein. In der Gruppe B setzte sich Gastgeber und Vorjahresgewinner Blau-Weiß Briesen II ebenfalls mit drei Siegen als Erster vorm SV Union Booßen durch, der vom ehemaligen Briesener Co-Trainier Tino Thorwirth betreut wird, der beim Turnier diesmal im Tor stand. Dritter wurde der BSV Rot-Weiß Schönow (Kreisoberliga Oberhavel/Barnim) vor Borussia Fürstenwalde aus der Kreisliga Mitte Ostbrandenburgs.

Knappe Ergebnisse im Halbfinale

Eng ging es dann in der Vorschlussrunde und den Platzierungsspielen zu. Im zweiten Halbfinale, das vorgezogen wurde, behaupteten sich die Briesener gegen die Storkower nach zwölf Minuten Spielzeit knapp mit 3:2. Torwart Kevin Schulz schoss Blau-Weiß in Führung, doch Marian Beyer gelang wenig später der Ausgleich. Dann schoss Ronny Kirchhof das 2:1 zur Hälfte der Spielzeit, ehe der diesmal beim SSC als Torwart eingesetzte Patrick Wach erneut ausglich (11.). Und dann gelang 14 Sekunden vor der Sirene "Kiwi" Schulz mit einem Gewaltschuss der umjubelte Siegtreffer.

In der anderen Partie setzte sich Steinhöfel nach 0:1-Rückstand mit 2:1 gegen Union Booßen durch. Eric Strehl, der am Ende als bester Spieler ausgezeichnet wurde, erzielte beide VfB-Treffer, den zweiten gut eine halbe Minute vor Schluss.

Ähnlich enge Kisten wurden dann die Partien um die Pokale, bei denen jeweils das Neunmeterschießen herangezogen werden musste. Im Spiel um Platz 3 gaben die Booßener gegen den Storkower SC eine 4:1-Führung noch aus der Hand. 50 Sekunden vor Ende glich Patrick Wach für den SSC aus. Als Erster vom Punkt traf Unions Denny Jost die Latte. Den zweiten Neuner hielt Keeper Thorwirth gegen Patrick Sergel, doch dann schoss Booßens Miro Dorenburg drüber und die anderen trafen – 6:5 SSC.

Ähnlich gestaltete sich das Endspiel, allerdings mit weniger Treffern nach zwölf Minuten. Die VfB-Führung durch Riccardo Pathe, der als bester Torschütze geehrt wurde (9 Treffer), glich Keeper Schulz, bester Torwart des Turniers, anderthalb Minuten vor Ende mit seinem sechsten Treffer aus. Das Neunmeterschießen ging erst in der zweiten Runde zu Ende, als Robert Binsker den Schuss von Kevin Schübler parierte. Da brach im großen Fanblock des VfB samt Trommler riesiger Jubel aus – ebenso wie bei den Spielern.

Gute Organisation gelobt

"Es war ein spannendes und gelungenes Turnier. Und wir freuen uns, dass die Gastmannschaften unsere gute Organisation gelobt haben", sagte Patrick Sauer, der zusammen mit Marco Hennig und Julius Bendel die Turnierleitung bildete und zugleich wieder als Hallensprecher fungierte. "Die Schiedsrichter haben die Spiele gut geleitet. Dank auch an Namensgeber und Unterstützer Lars Lenz, den Geschäftsführer der HLR GmbH, ohne den wir dieses Jubiläum nicht hätten bestreiten können."

Am Freitag geht es weiter

"Ich bin etwas enttäuscht vom spielerischen Niveau, das sich erst in den Halbfinals, im Spiel um Platz 3 und im Finale steigerte", sagt Briesens Sportlicher Leiter Daniel Wichary. Das nächste Turnier in der Odervorlandhalle folgt bereits am Freitagabend, wenn die Landesliga-Truppe der Briesener Gastgeber ist. "Und am Sonnabend richten wir ab 10 Uhr ein Familiensportfest mit Stationen für Kinder und einer Tombola aus. Am Nachmittag spielen dann die Altherren ihr Turnier", erklärt Wichary.