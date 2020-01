MOZ

Schwedt (MOZ) Eine fiese Betrugsmasche kopierte ein 35-jähriger Mann, um sich seine Annehmlichkeiten kostenfrei zu sichern. Er änderte bei Internet-Bestellungen geringfügig die Schreibweise seines Namens und ließ sich die Ware frei Haus liefern. Seinen Nachbarn bat er, das zu erwartende Paket in seiner Abwesenheit in Empfang zu nehmen. So gelangte ein neues Tablet im Wert von 860 Euro in seinen Besitz. Nur ans Bezahlen dachte der Betrüger nicht. Mahnungen bleiben erfolglos, eine Anzeige die logische Konsequenz.

Vor dem Strafrichter zeigte sich der 35-Jährige gelassen und verweigerte zum Tatgeschehen die Aussage. Der Nachbar, als Zeuge geladen, konnte sich jedoch an den Vorfall gut erinnern: "Ja, ich habe das Paket für ihn angenommen und am selben Tag auch noch übergeben." Das sei oft vorgekommen, teils auch mit unterschiedlichen Anschriften. "Habe mir bei der Entgegennahme nichts gedacht", so der Zeuge. In den Gerichtsakten waren der Sendungsverlauf und der Empfang des Paketes durch den Nachbarn dokumentiert. Dazu die entsprechenden Mahnungen durch den Verkäufer bis hin zur Mahnung durch ein Inkassobüro, wo sich die Schulden auf über 1000 Euro summieren. Gezahlt hatte der Schuldner bisher nichts. Kein Einzelfall dieser Art. Mit 20 Eintragungen gehört der Angeklagte zu den Stammkunden bei Gericht. Er wurde neben Nötigung und Diebstahl vor allem wegen mehrfachen Betruges rechtskräftig verurteilt und hat über drei Jahre Haft schon verbüßt.

Der Betrug ist eindeutig. Der Nachweis der Lieferung und der Empfang durch den Nachbarn beweisen es, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Die Zivilklage bestätigt den Schuldbetrag und auch, dass noch kein Geld gezahlt wurde. Sieben Monate Freiheitsstrafe nebst Einziehung des Schuldbetrages, lautete der Antrag des Staatsanwaltes. Der Richter sah das auch so und bestätigte die siebenmonatige Haftstrafe nebst Geldeinziehung durch sein Urteil.