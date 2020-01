Marion Thomas

Woltersdorf (MOZ) Vor einem Jahr fasste Roland Tippmann den guten Vorsatz, mehr für seine Gesundheit zu tun und meldete sich fürs Fitnesstraining an. Seither übt er regelmäßig an den Geräten im Woltersdorfer Wilhelmsbad und genießt anschließend die Entspannung im Sauna-Bereich.

"Gerade nach dem reichlich guten Essen an den Feiertagen wollte ich endlich was tun und dachte, probierst es mal. Es passte alles, und ich bin dabei geblieben. Ich fühle mich richtig wohl nach dem Training, ein guter Ausgleich zur Arbeit." Während sich Heiko Müller bereits seit 12 Jahren regelmäßig zweimal pro Woche fit hält – "als Schreibtischtäter brauche ich Bewegung", gesteht er schmunzelnd – gehört Marianne Enge zu den Neulingen in den Übungsräumen. "Nun bin ich Rentnerin und habe Zeit dafür. Mich begeistert die Atmosphäre hier, Blick auf den See, nette Leute, gute Betreuung, Geselligkeit, einfach perfekt."

Diese drei Woltersdorfer gehörten zu den Wenigen, die das Angebot auch rund um die Feiertage nutzten. "Ruhe vor dem Sturm", kommentiert Fitnesstrainer Patrick Seelig die ungewohnte Leere im Wilhlmsbad.