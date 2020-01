Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der Tipp des ehemaligen Kapitäns der Brandenburgliga-Fußballer, Re-sad Demann, ging nicht auf: "Ich denke, Blau-Weiß holt heute den Pokal." Er hatte im Vorjahr den Pott ins Doppeldorf geholt. Allerdings tippte er auch, dass Eintracht Mahlsdorf und Victoria Seelow eine gute Rolle spielen werden. Damit lag Deman nicht schlecht, denn beide Teams trafen im Finale aufeinander.

Auch in der Auftaktpartie standen sich diese Teams gegenüber. Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, sie gehören zu den Favoriten. Hierbei gab es auch zwei unterschiedliche Spielsysteme zu sehen. Mahlsdorf spielte geduldig, um dann überfallartig anzugreifen. Seelow versuchte es mit dem langen Ball und hatte mit Piotr Rymar und dem inzwischen 39-jährigen Sebastian Jankowski zwei Top-Stürmer in den Reihen. Nabiel Nasser und das Seelower Talent Marvin Marquard sorgten für viel Gefahr. Eintracht gewann das Spiel mit 4:2 und setzte gleich ein dickes Ausrufezeichen. Was von dieser Begegnung bleibt, ist das schönste Turniertor, das der Mahlsdorfer Kay Szezech erzielte – einen tollen Heber über Seelows Keeper Jan Wegner hinweg. Mahlsdorf gewann die Vorrunde vor Seelow, Turnierneuling TSG Einheit Bernau und Grün-Weiß Ahrensfelde. Deutlicher ging es in der zweiten Gruppe zu, in der der Gastgeber ohne Punktverlust durchmarschierte. Petershagen-Eggersdorf ließ den Landesligisten aus Buckow/Waldsieversdorf sowie die Landesklasse-Teams der SG Müncheberg und SG Bruchmühle hinter sich.

Kein Glück für Blau-Weiß

Eintracht Mahlsdorf gewann das erste Halbfinalspiel gegen Concordia Buckow/Waldsieversdorf klar mit 2:0. Gerade in dieser Partie wurde viel taktiert. Langes Ballhalten auf beiden Seiten. Markhoff und Ney machten den Sieg dann aber sicher. Auch das zweite Halbfinale begann eher langweilig. Theo Hahn brachte Seelow in Führung, ehe beide Mannschaften jeweils einmal den Pfosten trafen. 20 Sekunden vor Schluss rettete Silvan Küter die Gastgeber zumindest ins Neunmeterschießen. Der Blau-Weiße Martin Kohlmann jagte den Ball an die Latte und auch Marvin Ghaddar verpasste.

Zwei-Minuten-Strafe im Finale

Das Finale bestritten der Oberligist aus Seelow und der Berlin-Ligist. Die Berliner gewannen nach spannendem Verlauf mit 3:2. Tom Ney erzielte den Siegtreffer kurz vor Schluss. Zweimal gingen die Berliner in Führung, die Tore schoss Henrick Markhoff, und zweimal konnten die Männer aus Seelow durch Theo Hahn und Wojciech Wisniewski ausgleichen. Dazwischen gab es viel Tempo auf beiden Seiten und auch eine Menge Hektik. Mahlsdorf musste eine Zwei-Minuten-Strafe, verhängt durch Schiri Max Mangold, für Moritz Borchardt hinnehmen. Die zahlenmäßige Überlegenheit konnten die Seelower nicht mehr nutzen.

Am besten fassten das Turnier die beiden alten Freunde und Trainer Jörg Ulbrich (SG Bruchmühle) und Sven Orbanke (Grün-Weiß Ahrensfelde)zusammen: "Niemand hat sich verletzt und alle hatten Spaß – der eine mehr, der andere weniger."