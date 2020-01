Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Die Handball-Frauen des Frankfurter HC haben sich am Sonntagnachmittag in der Potsdamer MBS-Arena den HVB-Landespokal gesichert. Die Oderstädterinnen besiegten im Endspiel den HV Grün-Weiß Werder ungefährdet mit 35:26 (19:12). Beste Werferinnen beim Sieger waren Anja Ziemer und Monika Odrowska mit je acht Toren.

Der HSC 2000 Frankfurt landete am Ende des Final Four auf Rang 4. Der Brandenburgligist unterlag im Halbfinale Werder mit 21:34 (8:18) und im Spiel um Platz 3 dem MTV Altlandsberg mit 21:32 (14:17).

Im Finale konnte nur in der Anfangsphase der ambitionierte Oberligist aus Werder dagegenhalten (4:4/7.). Dann stand die FHC-Abwehr besser und mit schnellen Gegenstößen und erfolgreich wie durchsetzungsstark ausgespielten Positionsangriffen zog der Drittligist erstmals auf 9:5 davon (13.). Rückraumtreffer von Monika Odrowska und Michéle Dürrwald sowie den treffsicheren Außen Jessica Jander und Anja Ziemer ließen den Frankfurter Vorsprung bis zur Pause auf 19:12 anwachsen. Werder versuchte es mit offensiveren Deckungsvarianten und wenn auch beim FHC angesichts der deutlichen Führung die Konzentration etwas nachließ, geriet der klare Erfolg der Mannschaft von Trainer Dietmar Schmidt nie in Gefahr.

FHC-Trainer Dietmar Schmidt sagte im Anschluss: "Glückwunsch an meine Mannschaft, die das heute gut gelöst hat. Wir haben verschiedene Abwehrsysteme gespielt, die uns auch helfen sollen, in der dritten Liga erfolgreich zu sein. Werder war der erwartet starke und engagierte Gegner, der uns in Abwehr und Angriff mit verschiedenen Spielsystemen vor Aufgaben gestellt hat. Ich denke, wir haben diese gut gelöst und Alternativen gezeigt, erfolgreich dagegen zu spielen. Für den Rückrundenstart in der nächsten Woche in Henstedt-Ulzburg sind wir gut gerüstet."

Frankfurts Kapitänin Kathleen Müller erklärte: "Werder spielt eine tolle Saison und hat sich in den letzten Jahren super etabliert. Deshalb war es uns bewusst, dass es kein einfaches Spiel werden würde. Aber wir wollten diesen Sieg unbedingt, auch um im nächsten Jahr wieder im DHB-Pokal spielen zu können und vielleicht noch einmal so ein tolles Duell wie gegen Dortmund zu erleben. Natürlich wollten wir auch zeigen, wer der Drittligist ist und das ist uns am Ende glaube ich auch souverän gelungen."

Am Sonnabend war der FHC durch einen ungefährdeten 48:25 (24:11)-Halbfinalerfolg über den MTV Altlandsberg ins Endspiel eingezogen. Kathleen Müller (9 Tore) sowie Elisa Schmidt (8/3), die auch zur besten Spielerin der Partie gekürt wurde, waren die erfolgreichsten Torschützen für den Favoriten.

Nur anfänglich hatten die Oderstädterinnen ein paar Schwierigkeiten, in die Partie zu finden. Altlandsberg versuchte es zunächst mit Aggressivität in der Deckung, doch als die Frankfurterinnen die Unzulänglichkeiten in den Angriffsbemühungen des Oberligisten immer wieder zu schnellen Gegenstößen nutzten, verlief das Spiel spätestens beim 8:3 nach zehn Minuten in standesgemäßen Bahnen.

Ohne wirklich an die Leistungsgrenzen gehen zu müssen, erhöhte der Drittligist seine Führung stetig (18:8/20). Als Altlandsberg die Torhüterin gegen eine siebente Feldspielerin tauschte und so versuchte, mit Überzahlsituationen zum Erfolg zu kommen, trafen Michéle Dürrwald und Torhüterin Mandy Schneider nach abgewehrten Bällen aus der eigenen Hälfte ins leere Tor der Märkisch-Oderländerinnen. Das 24:11 des FHC zur Halbzeit spiegelte das ungleiche Kräfteverhältnis deutlich wider.

Elisa Schmidt trumpft auf

Nach der Pause begann Dietmar Schmidt, allen Spielerinnen Einsatzzeiten einzuräumen. Besonders Elisa Schmidt nutzte die Gelegenheit, einsatzstark auf sich aufmerksam zu machen. In den letzten zehn Spielminuten ließ der Frankfurter Coach seine "junge Garde" gemeinsam auf das Parkett. Angeführt von der 23-jährigen Kathi Müller lag das Durchschnittsalter der fünf anderen FHC-Feldspielerinnen und Torhüterin Isabell Gerlach bei lediglich 17,5 Jahren.

Frankfurter HC (im Halbfinale gegen Altlandsberg): Mandy Schneider 1, Isabell Gerlach – Anja Ziemer 6, Julia Hinz, Cora Bertram 2, Kamila Szczecina 4, Michelle Strauß, Jessica Jander 5, Monika Odrowska 4 (1/2), Michéle Dürrwald 5, Kathleen Müller 9, Anny Philipp 4 (2/2), Elisa Schmidt 8 (3/3), Pauline Wagner

Siebenmeter: FHC 7/6, MTV 5/3 – Zeitstrafen: FHC 0, MTV 2 – Schiedsrichter: Lukas Müller, Robert Müller (Cottbus)