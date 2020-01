MOZ

Schorfheide (MOZ) Nachdem BVB/Freie Wähler mit der Umstellung der Buslinie 910 (Finowfurt nach Eberswalde) erfolgreich waren, pocht die Schorfheider Fraktion nun auf ein besseres Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs. Insbesondere die Anbindung der einzelnen Schorfheider Ortsteile und eine bessere Verbindung zur Heidekrautbahn wünschen sich BVB/Freie Wähler von der Barnimer Busgesellschaft. "Viele Ortsteile genießen heute nur die Anbindung durch die Schulbuslinie 905, und auch die Heidekrautbahn ist nur schwer von Finowfurt und von anderen Ortsteilen aus erreichbar", klagt die Schorfheider Fraktion.

In der anstehenden Gemeindevertretersitzung will sie daher einen Auftrag an die Verwaltung beschließen lassen. Ein möglicher Zweistundentakt der Buslinie 910 soll ebenso geprüft werden, wie die Verlängerung der Linie 910 bis nach Marienwerder zur dort endenden Buslinie 890 aus Bernau. Als Alternative können sich die Freien Wähler auch den Ausbau der Schulbuslinie 905 zu einer vollwertigen Buslinie mit Zweistundentakt vorstellen. Von der Prüfung erhoffen sie sich auch Angaben zu den Kosten.

"Um eine breite Mitgestaltung der anderen Fraktionen zu ermöglichen, werden wir unseren Antrag zuvor sowohl im Bauausschuss als auch im Sozialausschuss und im Hauptausschuss beraten lassen und hoffen auf eine breite Zustimmung", kündigt die Fraktion in einer Pressemitteilung an.