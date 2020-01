Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Es geschah an einem Montagvormittag im Juni. Ein 58 Jahre alter Leiharbeiter sollte in einem Premnitzer Betrieb für Plastik-Recycling an einer Förderanlage die Ketten erneuern. Er schaltete die Anlage auf manuellen Betrieb, um die Kettenglieder nach und nach auszutauschen. Leider fand in dem Unternehmen zeitgleich auch der Test einer neuen Software für die Anlage statt. Die auf diese Art ferngesteuerte Kette wurde fatalerweise in Gang gesetzt, als der Monteur im Inneren der Anlage arbeitete. Der Mann wurde zerquetscht und starb noch vor Ort.

Das ist einer der tödlichen Arbeitsunfälle, die im soeben veröffentlichten Arbeitsschutzbericht für das Jahr 2018 dokumentiert sind. Auf zwei Seiten wird darin skizziert, was damals in Premnitz falsch gelaufen ist. Fazit: Sicherheitstechnik, Arbeitsorganisation, Kommunikation der Beteiligten untereinander – alles mangelhaft. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen.

Insgesamt 19 tödliche Arbeitsunfälle waren 2018 in der Mark zu beklagen, ein Anstieg um fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bundesweit gab es 545 tödliche Arbeitsunfälle – historischer Tiefstand seit 1991.

Für Brandenburg wird damit eine problematische Situation untermauert. Beschäftigte leben hier gefährlicher als anderswo. Pro 1000 Erwerbstätige liegt die Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle in Brandenburg bei 22,8 und im Bundesschnitt bei 20,6 Prozent. Immerhin: Die Zahl der Arbeitsunfälle in der Mark ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 25 577 gesunken.

Die im Bundesvergleich nach wie vor hohe Unfallquote wird im Bericht mit den hiesigen Strukturen begründet. Unfallträchtige Branchen wie die Land- und Forstwirtschaft sowie das Baugewerbe seien in der Mark überrepräsentiert. Auch gebe es in kleineren Betrieben, wie sie in Brandenburg häufig anzutreffen sind, tendenziell größere Probleme mit dem Arbeitsschutz.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Zahl der Arbeitsschutz-Kontrolleure gesunken ist. Zuletzt gab es im Landesamt für Arbeitsschutz knapp 53 Vollzeitstellen für Überwachungsaufgaben. Damit war rein rechnerisch ein Beamter für 1264 Betriebe zuständig.

Das zuständige Gesundheitsministerium bestätigt auf Nachfrage, dass die Zahl der Kontrolleure wegen Einsparungen und der gleichzeitigen Übertragung zusätzlicher Aufgaben in den vergangenen zwölf Jahren um mehr als die Hälfte reduziert worden sei.

"Dem damit verbundenen Problem einer zu geringen Überwachungsdichte wird inzwischen auf verschiedenen Ebenen entgegen getreten", sagt ein Sprecher des Ministeriums. Das Bundesarbeitsministerium bemühe sich gemeinsam mit den Länderministern um eine Stärkung der Arbeitsschutzaufsicht. Brandenburgs neue Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) halte "ausreichende Überwachungsmaßnahmen in sensiblen Bereichen wie dem Arbeitsschutz für zwingend notwendig", betont ihr Sprecher.

Bereits erreicht wurde demnach, dass Lehrstellen zur Verfügung stehen. So werden im Rahmen einer Ausbildungsoffensive derzeit 17 Anwärter und Referendare in einem zweijährigen Kurs auf ihren Job in der Arbeitsschutzaufsicht vorbereitet. Damit soll auch ein Verjüngungsprozess eingeleitet werden.