Fürstenwalde (MOZ) Der große Weihnachtsbaum schmückte noch den Altar im Sankt Marien Dom. Davor hatten sich 38 Musiker des Kammerorchesters mit ihren Instrumenten platziert. Im Kirchenschiff und auf den Emporen lauschten Hunderte den klassischen Stücken wie zum Beispiel die "Festliche Ouvertüre B-Dur" von Georg Friedrich Händel.

Auch die Suite aus dem Musical "My Fair Lady” begeisterte die Zuhörer. Die Solisten Karolina Kutzke und Jonathan Bollow von der Musikschule "Jutta Schlegel" spielten in Begleitung des Orchesters das Konzert g-Moll für zwei Celli von Antonio Vivaldi. Der Dirigent Cornelius During kündigte den Musikernachwuchs mit kurzer Vita an. Nicht nur für diese Darbietung gab es viel Applaus vom Publikum.

"Es ist immer ein schönes Konzert zum Weihnachtsausklang und Jahresauftakt, bei dem ich auf alle Fälle dabei bin", sagte Renate Zühlke, die ihren Bezug zur Musik durch ihren Sohn Andreas Zühlke, der jahrelang musikalischer Leiter des 1. Garde-Blasmusikkorps Fürstenwalde war, bekam. Die nächsten Konzerte vom Kammerorchester sind am 13. und 14. Juni.