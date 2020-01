Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Bereich Eisenhüttenstadt der Geschäftsstelle für Arbeit hat sich die Zahl der Arbeitslosen ganz leicht um drei auf 1526 Personen erhöht. Die Arbeitslosenquote bleibt im Vergleich zum Vormonat bei 5,6 Prozent, liegt damit 0,2 Prozentpunkten unter der des gesamten Landkreises.

Die Agentur für Arbeit veröffentlicht auch für den gesamten Landkreis die sogenannte Unterbeschäftigung. Dazu zählen Personen, die nicht als arbeitslos gelten,weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind. Diese Personen werden zur Unterbeschäftigung gerechnet, weil sie kein reguläres Beschäftigungsverhältnis haben. Die Unterbeschäftigungsquote in Oder-Spree liegt bei acht Prozent.

"Die Arbeitslosigkeit in Ostbrandenburg ist zum Jahresende hin leicht angestiegen. Das ist für einen Dezember nicht unüblich und hat vor allem saisonale Gründe", erklärte Mathias Lemcke, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). "Für die nächsten ein, zwei Monate erwarten wir aus saisonalen Gründen nochmals leicht steigende Arbeitslosenzahlen, ehe die klassische Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt einsetzt."

1074 freie Jobs im Landkreis

Derzeit sind im Bereich Eisenhüttenstadt 262 offene Stellen gemeldet, das sind 75 weniger als im Vorjahresmonat. Die Agentur für Arbeit verzeichnet im gesamten Landkreis Oder-Spree derzeit 1074 freie Stellen. Im Dezember sind 274 Job-Angebote neu hinzugekommen, die meisten aus den Bereichen Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (75) sowie Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (64).