Elke Lang

Erkner (MOZ) Gut zweihundert Leute hat Clemens Wolter, der Stellvertretende Bürgermeister von Erkner, am Sonntag zum allerersten Neujahrsempfang des Bürgermeisters Henryk Pilz auf dem Kirchenvorplatz gezählt. "Es soll ein Empfang für unsere Bürger sein, kein traditionelles Fest für geladene Gäste", hatte sich das Stadtoberhaupt gedacht. "Ich habe keine Vorstellung, wie viele kommen", zuckte er mit den Achseln.

Tatsächlich seien keinerlei Einladungen verschickt worden, erklärte Daniela Sell, die Pressesprecherin des Rathauses. Nur über öffentliche Infos wurde der Termin bekanntgegeben. Umso glücklicher war der Bürgermeister über diesen guten Start. "Nun wollen wir sehen, wie wir in den kommenden Jahren diese Art des Neujahrsempfangs weiterentwickeln können", freute er sich.

Henryk Pilz hatte das ganz als Empfang des Bürgermeisters angelegt und seine Entscheidung dafür auch nicht mit dem Stadtparlament abgesprochen. Für den Stadtverordneten Jörg Rintisch war das kein Problem. "Der Bürgermeister versucht Bürgernähe herzustellen, und es kommen bei solchen Treffen Diskussionen mit den Bürgern auf, zum Beispiel über den Kirchplatz", vermutete er.

Die "Umgestaltung des Kirchvorplatzes zum multifunktionalen Begegnungsort in der Stadt", gehörte zu den Kernthemen, die der Bürgermeister in seiner kleinen, frei gehaltenen Rede ansprach. Genau deshalb war der ehrenamtliche Chronist von Schöneiche, Ekkehard Brühn, zum Neujahrsempfang gekommen. Er ist der Stadt durch seinen Sohn Stefan, der hierher geheiratet hat, seit fünfzehn Jahren verbunden. Ekkehard Brühn hegt denkmalpflegerische Vorbehalte, was den geplanten Abriss der Außentreppe der Kirche für diesen Zweck betrifft.

An erster Stelle standen in dem Jahresrückblick für Henry Pilz von den "vielen Ereignissen, welche die Entscheidungen dieses Jahres beeinflussen", die Grundschule am neuen Standort, wofür der nächste Planungsschritt erfolgen muss, und die Ansiedlung von TESLA. "Die sehe ich positiv, weil sie die Region positiv beeinflusst", sagte er. "Wir erhoffen uns mit Hilfe der Landesregierung große Schritte in der Entwicklung der Infrastruktur, besonders, was den Verkehr betrifft, der zur Zeit durch die Landesstraße mitten durch Erkner problematisch ist."

Der Rathauschef sieht sich zusammen mit seinen Mitarbeitern schon "Sonderschichten schieben", um alles zu bewältigen, was auf die Stadt zukommt. Aufpassen will er, "dass Erkner seinen naturnahen Charakter behält und nicht zur Großstadt am Rande Berlins wird". Ein Dankeschön ging an alle Teilnehmer des Ersten Umwelttags von Erkner im vorigen Jahr. Er sei ein großer Erfolg gewesen, "nicht, weil wir Müll eingesammelt haben, sondern weil wir ein großes Miteinander gezeigt haben".

Zusammenhalt stärken

Wegen dieses Gefühls für den Zusammenhalt waren auch Barbara und Hans Hoffmann der Einladung des Bürgermeisters gefolgt. "Und wir wollen heute erfahren, wie es in Erkner weitergeht, welche Botschaft er uns gibt, und wollen Leute treffen." Aus Woltersdorf war der ehemalige Rüdersdorfer Bürgermeister und jetzige Landtagsabgeordnete André Schaller gekommen. "Pilz zeigt mit diesem Empfang, dass Politik mitten im Ort ist – wie die Kirche", schmunzelte er symbolhaft.