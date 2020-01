Hält alle Fäden in der Hand. Chinas Präsident Xi Jinping, zugleich Parteichef und Vorsitzender der Militärkommission. © Foto: Pang Xinglei via www.imago-images.de

Fabian Kretschmer

Peking Es gibt wohl kaum einen Staatspräsidenten, dessen Wahrnehmung sich im In- und Ausland derart stark unterscheidet wie die von Xi Jinping:

In China inszeniert sich der 66-Jährige als gütige, geradezu sanfte Vaterfigur, die seinem Volk in außenpolitisch stürmischen Zeiten den Weg weist. Im Westen jedoch steht Xi Jinping vor allem für die Schattenseiten der chinesischen Regierung: die massenhafte Internierung der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang, den autokratischen Umgang mit Dissidenten sowie die zunehmende Überwachung.

Zweifelsohne hat sich das mit 1,4 Milliarden Menschen bevölkerungsreichste Land der Welt deutlich verändert, seit Xi Jinping im Frühjahr 2013 zum Staatspräsidenten ernannt wurde. Innerhalb der letzten sechs Jahre hat der Politiker eine derart massive Machtfülle auf sich vereinen können, wie es keinem chinesischen Führer seit Mao Tsetung gelungen ist. Er kontrolliert mittlerweile Wirtschaft, Militär, Außenpolitik und die nationale Sicherheit. Wo früher eine weitgehend anonyme Clique des Pekinger Politbüros agierte, herrscht nun im Alleingang ein öffentlich sichtbarer Polit-Star.

Dies äußert sich auch in einem deutlich angestiegenen Persönlichkeitskult. ob bei offiziellen Auftritten in den Fernsehnachrichten, als Comic-Figur in sozialen Netzwerken oder auf Schlüsselanhängern in Souvenirläden: Xi ist im chinesischen Alltag omnipräsent.

Wie fest Xi im Sattel der Macht sitzt, hat der Nationale Volkskongress im Frühjahr 2018 eindrücklich bewiesen: Jeder der 2970 Abgeordneten stimmte für eine zweite Amtszeit des Staatspräsidenten. Normalerweise gibt es bei solchen Wahlen zumindest vereinzelte Gegenstimmen oder Enthaltungen.

Und doch scheint das System Xi allmählich Risse zu zeigen. Im letzten Jahr wurden 403 Seiten an internen Dokumenten aus dem Machtapparat der Kommunistischen Partei der "New York Times" zugespielt. Sie schildern die massenhafte Internierung der muslimischen Minderheit in der westchinesischen Provinz Xinjiang.

Mindestens so erstaunlich wie die reine Existenz des Regierungsleaks ist dabei die Motivation des Whistleblowers, der laut Angaben der US-Zeitung selber aus dem politischen Establishment stammt: Er habe Druck auf seinen Präsidenten ausüben wollen, endlich moralische Rechenschaft für seine Politik abzulegen. Wie stark die innere Opposition gegen Xi tatsächlich ist, bleibt für Journalisten jedoch verborgen.

Um Xi Jinping zu verstehen, hilft ein Blick auf seine Familiengeschichte: Xis Vater war Teil der ersten Führungsgeneration der Kommunistischen Partei, er galt als loyaler Anhänger Mao Tsetungs. In den 60er-Jahren jedoch fiel er während der Wirren der Kulturrevolution in Ungnade – und mit ihm die gesamte Familie. Während Xi senior ganze 16 Jahre in Haft saß, wurde sein Sohn als Student aufs Land geschickt – in die karge Ödnis der Provinz Shaanxi, wo er in einer Höhle lebte und Schwerstarbeit leisten musste.

Für viele bleibt bis heute ein Rätsel, warum ausgerechnet Xi Jinping die Kommunistische Partei Chinas, unter der er und seine Familie gelitten hat, diese nun in diesem Maße stärkt. Zweifelsohne ist Xi Jinping kein opportuner Machtstratege, sondern Überzeugungstäter: Er glaubt an den ideologischen Überbau seiner Partei. Seine erste Ehe mit der Tochter des chinesischen Botschafters in London soll daran gescheitert sein, dass sich Xi geweigert hatte, aus seinem Heimatland wegzuziehen.

"Die Zeit hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin”, betont Xi stets bei offiziellen Reden. Über die Schattenseiten jener Zeit weiß die chinesische Öffentlichkeit wenig: So starb Xi Jinpings ältere Halbschwester im Gefolge der öffentlichen Demütigungen der Familie – höchstwahrscheinlich war es Suizid.

Während der Kulturrevolution lernte Xi Jinping auf schmerzhafte Weise, wie bloße Worte ganze Lebensläufe zerstören und zu öffentlicher Hinrichtung führen können. Ein zaghafter, taktierender Stil prägte folglich seinen Aufstieg innerhalb der Parteiränge. Ebenso hegt der Staatspräsident eine Grundparanoia gegen ideologische Feinde.

In beispielloser Kontrollwut hat die Regierung schließlich unter Xi die Zügel der Medien angezogen und kritische Stimmen verstummen lassen. Auch das Internet steht unter der rigiden Parteizensur: Egal ob Twitter, Facebook, Google oder die "New York Times" – innerhalb Festlandchinas lassen sich die meisten Plattformen aus dem westlichen Ausland nicht mehr öffnen. Erst im Frühjahr verlor Xu Zhangrun, renommierter Professor für Verfassungsrecht an der Pekinger Tsinghua-Universität, seine Stelle, nur weil er öffentlich an Xi Jinpings Regierungsstil Kritik geäußert hatte.

Gleichzeitig wird Xi von vielen Chinesen für seine Erfolge gelobt – etwa die Korruptionsbekämpfung. Zwar gehen viele Kritiker davon aus, dass Xi Jinping unter dem Vorwand der Korruption auf höchster Ebene vor allem auch seine schärfsten Kritiker ausgeschaltet hat. An der Basis jedoch lässt sich nicht absprechen, wie deutlich sich die Kommunistische Partei vom einstigen Selbstbedienungsladen gieriger Parteikader entfernt hat.

"Die Partei hatte zwischenzeitlich den Kontakt zu den Sorgen des einfachen Menschen verloren”, sagt Xi Yanchun vom Presseamt des staatlichen Informationsbüros. Unter Xi Jinping habe sich dies deutlich gewandelt. Wer noch vor wenigen Jahren mit Parteikadern in der Provinz gesprochen hat, traf nicht selten auf protzende Machos mit goldenen Armbanduhren am Handgelenk. Mittlerweile herrscht Bescheidenheit, gepflegter Umgang und eine Besinnung auf die ideologische Lehre vor.

Trotz seines zunehmend autokratischen Regierungsstils lauert Xi Jinpings größte Herausforderung im Inneren. Die Legitimität der Kommunistischen Partei beruht schließlich auf einem unausgesprochenen Versprechen an die Bevölkerung, für zunehmenden Wohlstand zu sorgen. Tatsächlich hievt die Volksrepublik jedes Jahr Millionen Menschen aus der absoluten Armut. Mittlerweile jedoch wächst die Wirtschaft mit rund 6,2 Prozent so langsam wie seit 30 Jahren mehr. Bricht das Wachstum weiter ein, gefährdet dies die Popularität Xi Jinpings – weit mehr als die Kritik von Dissidenten und Journalisten.