Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Um Hochwasseralarm auszulösen, davon sind die Pegelstände an der Oder derzeit ziemlich weit entfernt. Bei 2,15 Metern Wassertiefe lag der Pegel am Sonntag bei Eisenhüttenstadt, der Mittelwert liegt 80 Zentimeter höher. Im Sommer herrschte in dem Grenzfluss sogar teilweise fast Ebbe.

Aber die Oder kann auch ein anderes, gefährliches Gesicht zeigen. Im Juli 2007 türmten sich die Wassermassen auf mehr als sieben Meter. Nur mit großer Anstrengung konnten die Deiche zwischen Eisenhüttenstadt und Ratzdorf gehalten werden, weiter nördlich brachen sie sogar. Aus diesen Erfahrungen heraus wurde in den vergangenen Jahren massiv in den Hochwasserschutz zwischen Ratzdorf und Brieskow-Finkenheerd investiert. Der letzte Bauabschnitt wurde jetzt abgeschlossen.

Dabei handelt es sich um die Ertüchtigung des siebten und letzten Teils des Hauptdeiches in der Neuzeller Niederung. Der 3,1 Kilometer lange Abschnitt südlich von Eisenhüttenstadt ist das letzte sanierungsbedürftige Drittel des bei den Oderhochwassern 1997 und 2010 stark belasteten Deichs zwischen Ratzdorf und Eisenhüttenstadt.

Früher fertiggestellt

Die Arbeiten hatten im Sommer 2017 begonnen und sollten drei Jahre dauern. Nun teilt Thomas Frey, Pressesprecher des Landesamtes für Umwelt mit: "Die Verstärkung des Oderdeichs ist vorfristig fertiggestellt, auch wenn derzeit noch der Rückbau der Baustraße zum Bahnübergang Lawitz und einige kleine Restleistungen erfolgen." Demnächst soll die technische und bauliche Abnahme des Projektes erfolgen. Dem sieht das Landesumweltamt gelassen entgegen.

Im vergangenen Jahr wurde unter anderem noch der Mutterboden angedeckt, das Biberschutzgitter eingebaut sowie eine Schottertragschicht für den Deichverteidigungsweg eingebaut und eine Asphaltbetondecke eingebracht. Zusätzlich wurde auch die deichparallele Baustraße zurückgebaut. Was da in in den vergangenen zweieinhalb Jahren entstanden ist, hatte das Umweltministerium zu Baubeginn so beschrieben: "Durch die hinter den Auwald zu verlegende Trassenlinie des Deiches wird nicht nur eine Engstelle am Fluss beseitigt, sondern es entsteht zudem ein weiteres potenzielles Überflutungsgebiet von insgesamt 50 Hektar, in dem eine naturnahe Auwaldentwicklung ermöglicht wird." Zunächst wurde der neue Deich, der hinter dem Auwald auf Ackerflächen entstand, realisiert. Danach wurde der alte Deich zurückgebaut. Das Baumaterial stammt unter anderem aus der Kiesgrube bei Vogelsang.

Zehn Millionen Euro investiert

Mit dem neuen Oderdeich werden neben Orten wie Ratzdorf, Wellmitz, Neuzelle und Lawitz auch 1900 Hektar Äcker und Wiesen der Agrargenossenschaft Neuzelle sowie über 1000 Kleingartenparzellen besser vor Hochwasser geschützt. Die Niederung ist nun laut Landesamt für Umweltschutz vor einem Hochwasser mit 100-jährigem Wiederkehrintervall geschützt, was für das Hochwasser 2007 zutrifft. Für die Erneuerung dieses Deichabschnittes wurden mehr als zehn Millionen Euro investiert.