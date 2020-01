Sportlich: Auch Uta Gergs (Seelow, vorn, l.) und Irena Tomac (Berlin/Gorgast) sowie dahinter Sabina Schönfelder (l.) und Klara Wagner (beide aus Golzow) nahmen am Samstag bei den 18. Tischtennis-Dorfmeisterschaften in Golzow teil. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Golzow (MOZ) Die Freunde des kleinen Plastikballes und der handtellergroßen Kelle haben sich am Sonnabend in der Oderbruch-Halle in Golzow getroffen. Der Sportverein Golzow richtete hier die 18. Dorf-Meisterschaften im Tischtennis für Freizeitspieler aus. 31 waren dieses Mal dabei.

"Ich wurde vergangenes Jahr Letzter, mal sehen wie es dieses Mal läuft", sagt Lars Knospe. Er lässt sich von Sohn Matti zum Warmmachen die Bälle um die Ohren schmettern. Kein Wunder: Matti (14) spielt im Verein, hatte im Vorjahr den Wettbewerb bei den Männern sogar gewonnen. Er darf heute nicht mitspielen, richten sich die 18. Tischtennis-Dorfmeisterschaften doch an Hobbyspieler. So wie Lars Knospe und seinen anderen Sohn Timo (8).

Mehr Zulauf als 2019

"Wir haben 31 Starter, im Vorjahr waren es 24", sagt Arne Uebelhack, der Vorsitzende des Golzower Sportvereins und Sektionsleiter der Abteilung Tischtennis und ist sehr zufrieden. In der Halle haben sie für die Freizeitsportler wieder sieben Tischtennis-Platten aufgebaut. Bälle und Schläger werden gestellt, mitzubringen sind nur Sportschuhe und gute Laune. Zur Stärkung gibt’s auch Bockwurst und Getränke. Zur sogenannten Dorfmeisterschaft dürfen längst nicht nur Golzower sondern auch Freizeit-Sportler aus umliegenden Dörfern antreten. Der Verein organisiert sein erstes Freizeit-Turnier des Jahres bewusst auf eigene Kosten – für die Allgemeinheit, aus Spaß am gemeinsamen Spiel.

"Das letzte Mal habe ich hier gespielt, vor einem Jahr", sagt Sabina Schönfelder aus Golzow, die sich mit weiteren Frauen im hinteren Teil der Halle warmmacht. Zusammen zu spielen, daran haben sie alle Freude. Und ihr Wunsch, möglichst auf dem "Center Court", den Platten direkt vorn vor der Bühne, zu spielen, wird in diesem Jahr erhört.

"Ballruhe", ruft der Vereinschef Arne Uebelhack nach der halbstündigen Aufwärm-Phase durch die Halle. Er holt alle Spieler zusammen. Sie kommen vorrangig aus Golzow und den umliegenden Dörfern. Selbst Irena Tomac aus Berlin ist dabei, die in Gorgast ein Wochenend-Grundstück hat. Uebelhack erklärt kurz den Spielmodus. Geschlechtergetrennt wird gespielt. Jeder der Sätze (drei braucht man zum Gewinn) geht bis elf Punkte. Erst spielt Jeder gegen Jeden in seiner Gruppe, dann die TOP 4 im Überkreuz-Vergleich. Die Turnierleitung übernehmen wieder Arne Uebelhack und seine Kollegen Dirk Wagner und Annett Schenk.

Dann geht es los. Das Turnier dauert mehr als vier Stunden. Das größte Starterfeld mit 17 Spielern stellten die Männer. Daher spielten sie in zwei Gruppen. Am Ende war klar, Roman Rockendorf aus Seelow gewinnt vor Thomas Quäbar und Jens Gehrke (Reitwein). Doch auch neun Frauen schmetterten sich in zwei Gruppen die Bälle um die Ohren. Hierbei kommt die Gewinner durchweg aus Golzow: Daniela Wolter siegt vor Manuela Klinger und Klara Wagner. Bei den fünf Kindern (7-11 Jahre) gewinnt Noah Faust vor seinem Bruder Ilyas, gefolgt von Emely Gergs (Seelow). Prämiert werden die Sieger mit Pokalen, dazu gab es Sekt für die Erwachsenen und Süßes für die Kids.

Zugleich Sichtung nach Talenten

"Für uns ist das Turnier auch wichtig, um zu gucken, wo Talente schlummern, um ihnen unser Training schmackhaft zu machen", gibt Uebelhack zu. Schließlich suche die Sektion Tischtennis (13 Mitglieder) immer neue Spieler. Trainiert wird mittwochs, ab 19 Uhr, in der Oderbruch-Halle – für Punktspiele in der Kreisliga und in der 2. Kreisklasse.

"Das Turnier ist wieder super gelaufen", freut sich der 52-jährige Vereinschef am Abend. Viele Teilnehmer hätten ihm bestätigt, dass sie Spaß hatten und es toll fanden, dass die Dorfmeisterschaften angeboten werden. "2021 wird es auf jeden Fall die 19. Auflage geben", betont Uebelhack.