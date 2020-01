Nadja Voigt

Bad Freienwalde/Leuenberg (MOZ) Möchten Sie den Beleg dazu?" Ein Frage, die es so nicht mehr geben wird. Denn: Seit dem 1. Januar gilt die sogenannte Bonpflicht. Egal, ob beim Brötchenkauf in der Bäckerei, beim Haxen-Kauf zum Mittagstisch – neben der Ware ist man nun auch um einen Zettel reicher. Theoretisch. Denn der Großteil des Zettelwustes bleibt in den Geschäften, wie die Bäckereien ihr Leid klagen. "Wir haben einen Zehn-Liter-Eimer aufgestellt und müssen ihn täglich mehrmals leeren", berichtet Liane von Allmen aus der Bäckerei in Leuenberg.

Papier witterungsbeständig

Da die nun vorgeschriebenen Kassenrollen aus Thermopapier verrottungsbeständig sind, dürfen sie nicht im Papiercontainer entsorgt werden. "Das heißt, wir zahlen nicht nur die Extrakosten für die Anschaffung, sondern auch die für die Entsorgung", rechnet Liane von Allmen vor. Hinzu kommen Auslesegeräte, die anzuschaffen sind. "Dabei steht eigentlich schon alles drauf", sagt die Geschäftsfrau kopfschüttelnd. Und berichtet von den Reaktionen der Kunden: "Die Mehrheit fragt sich, was das soll."

Das fragt sich auch Alexander Prinz, Chef der Wriezener Backstube. "Wir hatten auch bisher ein lückenloses Fiskaljournal. Aus unserer Sicht macht das gar keinen Sinn." Und: "Bei unseren Kunden trifft die Bonpflicht auf unwahrscheinlich viel Unverständnis", sagt er. Bisher habe es in den 35 Filialen und mobilen Verkaufsstellen nur Kopfschütteln gegeben.

Dabei, räumt der Geschäftsmann ein, gebe es Branchen, wo eine Bonpflicht Sinn macht. Aber ob eine Imbissbude dazu gehört? Ein Zeitschriftenladen? Ein Frisör? "Für Verbund- und Registrierkassen ist das Nonsens", wertet Alexander Prinz. Aber natürlich habe sich auch seine Firma auf die Neuerung zum 1. Januar eingestellt und hält sich an die Gesetze.

Doch wer überprüft die Einhaltung und wie? Ein Anruf beim Landkreis bringt Klarheit. "Wir sind es nicht", stellt der Pressesprecher in Seelow ohne Bedauern fest. "Die Sache ist ja ganz schön aufwändig." Auf den Seiten des Bundesfinanzministeriums ist jedenfalls nicht ersichtlich, wer Kontrollen durchführt. Vermutlich also der Zoll, heißt es aus Seelow.

Steuerbetrug als Anlass

Hintergrund für die Einführung der Bonpflicht ist laut zuständigem Ministerium, dass der Steuerbetrug eingedämmt werden soll. "Die Belegausgabepflicht dient der verstärkten Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug, da auf den Beleg zukünftig zusätzliche Daten aufgedruckt werden müssen. Anhand des ausgegebenen Belegs ist im Rahmen einer Kassen-Nachschau oder einer steuerlichen Außenprüfung unter anderem leichter nachprüfbar, ob der Geschäftsvorfall einzeln festgehalten, aufgezeichnet und aufbewahrt wurde. So kann beispielsweise anhand eines Abgleichs des Bons mit den Aufzeichnungen der Kassensoftware eine Manipulation der Kasse festgestellt werden." Mit der Änderung des Kassengesetzes sollen also Manipulationen – auch nachträgliche – an den digitalen Daten verhindert werden.

In Deutschland gibt es im Übrigen eine Belegausgabepflicht, aber – anders als zum Beispiel in Österreich – keine Bonannahmepflicht. Das heißt, ob der Kunde die Quittung mitnimmt, entscheidet er selbst. Im Müll landet sie schlussendlich – so oder so.