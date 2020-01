Die Charta soll im Februar in der SVV beschlossen werden. René Wilke präsentierte sie am Sonntag gedruckt auf Leinwand. © Foto: Winfried Mausolf

Nancy Waldmann

Frankfurt (MOZ) Viele Gäste bekamen keinen Platz mehr im vollen großen Saal des Kleist Forums beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters. René Wilke genoss das Publikum und plauderte durch 63 Powerpoint-Folien hindurch weit mehr als eine Stunde lang, wobei kaum jemandem langweilig zu werden schien. Die Kinder, deren Jahr nun beginnen soll, durften sich die Zeit draußen und in der im Foyer aufgebauten Spielecke vertreiben.

Rückblick auf Erreichtes

Bevor René Wilke die Frankfurter Kindercharta vorstellte und vor einem eher älteren Publikum das "Jahr des Kindes" ausrief, blickte er nochmal umfassend auf Erreichtes und Angeschobenes im Jahr 2019 zurück. "Es gibt nicht allzu viele Gelegenheiten, bei denen man als gewählter Vertreter Rechenschaft über seine Arbeit ablegen kann. Daher will ich das heute tun", sagte er. Es ging dabei auch um Fragen, die Wilke in seinen Bürgersprechstunden gern vorgetragen werden: Zum Beispiel, warum die kaputten Gehwege und Straßen nicht gemacht werden. Wilke antwortete mit Zahlen zu Verschuldung, Schuldenabbau und Etatdeckung. Bei Gehwegen und Straßen liege die derzeit bei 40 Prozent – 60 Prozent nötige Reparaturen können also nicht bezahlt werden.

Dann berichtete der OB von Beschwerden über Lärm, die an ihn herangetragen würden, sobald ein Spielplatz neu eröffnet oder saniert wurde. Auch deswegen ruft die Rathausspitze nun das Jahr des Kindes aus. In zehn Jahren werden 30 Prozent der Frankfurter über 65 Jahre alt sein, gerade deshalb ist der OB überzeugt: "Wir müssen eine kinderfreundliche Stadt sein. Kinder sind unsere Zukunft. Und die Zukunft der Kinder haben wir in der Hand." Dann ließ Wilke die Ehrengäste einbestellen, die in der ersten Reihe des Saals Platz nahmen, bevor sie auf der Bühne das Jahr des Kindes mit den Füßen auf den Boden trampelnd eröffneten.

Was soll passieren im Jahr des Kindes?

Die Frankfurter Kinder-Charta mit ihren sechs Artikeln (siehe Infokasten), angelehnt an die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, möge, so wünscht es sich der Oberbürgermeister, in jeder Einrichtung der Stadt hängen und in den Jour-Fixes und Besprechungen dazu anregen, die eigene Arbeit auf Kinderfreundlichkeit hin zu checken. Eine "Bewegung" soll das Ganze auslösen. Die Artikel wurden dafür eigens auf Leinwände gedruckt und visuell vom Oderküken, dem Maskottchen der Kampagne unterstützt. Die Kindercharta soll im Februar auch vom Stadtparlament beschlossen werden. Der Runde Tisch gegen Kinderarmut, der noch 98 000 von 100 000 Euro aus dem vergangenen Jahr auszugeben hat, wird voraussichtlich im Frühjahr wieder zusammenkommen.

Kinderkonferenz im September

René Wilke stellte erste Termine aus dem Kinderjahr-Kalender vor. So soll im März etwa das von der Kinderbeauftragten Jacqueline Eckardt initiierte Bürgerbudget-Projekt starten, bei dem Kinder öffentliche Abfallbehälter nach eigenen Bedürfnissen gestalten. Der Juni steht im Zeichen der "Liebe geht durch den Magen"-Aktion: Kinder fotografieren ihre Pausenbrote und stellen Pausenbrotrezepte für Eltern zusammen. Im September soll – zumindest teilweise – Artikel 6 eingelöst werden: Eine Kinderkonferenz mit Grundschülern und -schülerinnen, Stadtverordneten und Mitarbeitenden der Verwaltung ist geplant.