Matthias Henke

Gransee (MOZ) Nein, die Grüne Liga hat die Kyritz-Ruppiner Heide nicht allein befreit. Doch der Kampf, der gemeinsam mit unzähligen Bürgergruppen, Umweltschützern und Lokalpolitikern geführt wurde, zählt wohl zu den prägendsten Aktivitäten der Liga. Entsprechend groß war die Euphorie, als 2009 die Bundesregierung verkündete, endgültig auf den Truppenübungsplatz verzichten zu wollen. "Der schönste Erfolg war die Verhinderung des Bombodroms", sagte der Vorsitzende Norbert Wilke, als er am Freitag anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Grünen Liga Oberhavel – die am 3. Januar 1990 zunächst als Grüne Liga für den Kreis Gransee gegründet wurde – Rückschau hielt.

Keine einheitliche Bewegung

In der schnelllebigen Wendezeit sei es jedoch nicht gelungen, den Elan der Gründungsveranstaltung in eine einheitliche Umweltbewegung zu kanalisieren. Neue Verbände wurden gegründet, oder der Nabu und der BUND etablierten im Osten eigene Landesverbände. Bürgerinitiativen und Fördervereine kamen hinzu. Doch gemeinsam gelangen Erfolge, nicht nur in Sachen Bombodrom. "Das Kernkraftwerk Rheinsberg ging bereits 1990 dauerhaft vom Netz. Schutzgebiete wurden eingerichtet, es entstanden Naturparks, viele Großprojekte mit enormen Landschaftsverbrauch erwiesen sich als Luftschlösser", so Wilke.

Bei Meseberg sollte beispielsweise ein Golf- und Countryclub entstehen. "Die ersten Fahnen standen sogar schon. Man wollte 200 Buchen verpflanzen, versprach 100 Arbeitsplätze. Überall schossen solche Projektideen wie Pilze aus dem Boden", erinnerte der Vorsitzende und nannte etwa einen "Fontanepark" bei Rönnebeck und einen "Funpark" bei Häsen" als Beispiele. "Anfang der 1990er tauchten immer neue Großinvestoren auf, da war man erst mal platt", ergänzte Reinhard Dalchow vom Liga-Vorstand mit Blick auf die in der Region damals durch diese Ideen geschürte Aufregung. "Ganz unrealistisch war vieles ja gar nicht", entgegnete Wilke. "Aber alle Projekte hatten mehr oder weniger die selbe Zielgruppe, meist gut betuchte Berliner, sodass es letztlich nicht mehr lukrativ war. Einige Projekte im Berliner Umland wurden aber doch umgesetzt." So hatte sich die Auseinandersetzung der Liga mit den Investoren fernab der Hauptstadt bald beruhigt. "Eines haben wird damals aber nicht geschafft", sprach Reinhard Dalchow an, dass sich die Liga auch gegen die Etablierung des Flugplatzes bei Gransee ausgesprochen hatte. Was da in der Folge auf die Betroffenen zugekommen wäre, sei anfangs nicht abzusehen gewesen, so Dalchow.

Aus Sicht des Naturschutzes wäre es auch wünschenswert gewesen, die Tonstichlandschaft bei Mildenberg nach dem Ende der DDR mehr zu entsiedeln, fuhr Norbert Wilke fort. Auf Erfolge könne man dagegen etwa beim Adlerschutz verweisen. Auch habe die Liga zahlreiche Waldflächen sichern können, allein 120 Hektar im Naturschutzgebiet Harenzacken. Regelmäßig sichere die Liga auch Amphibienwanderwege, etwa an der Landesstraße zwischen Schönermark und Keller, kümmere sich um die Sanierung von Kleingewässern und pflanze alte Obstbaumsorten nach. Wichtig bei alledem: "Man braucht stets auch Verbündete und muss selbst bündnisfähig sein". Der Umweltschutz sei kein Metier für Einzelkämpfer.

Personeller Umbruch

Die Aktivitäten der etwa 30 aktiven Mitglieder der Grünen Liga Oberhavel wird Norbert Wilke aber bald nicht mehr an der Spitze koordinieren. "Ich bin seit 1993 Vorsitzender, jetzt steht ein Wandel an. Bei der nächsten Wahl werde ich nicht mehr kandidieren", gab Wilke bekannt. Dem Verein wolle er aber weiterhin erhalten bleiben.