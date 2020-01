DPA

Kapalua/Hawaii (dpa) Golfprofi Justin Thomas hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das Tournament of Champions auf Hawaii gewonnen.

Der 26 Jahre alte US-Amerikaner setzte sich beim ersten Turnier des neuen Jahres auf der PGA-Tour im Stechen gegen seine Ryder-Cup-Kollegen Patrick Reed und Xander Schauffele durch. Nach vier Runden lagen die drei Spieler mit jeweils 278 Schlägen an der Spitze, so dass der Sieg in einem Playoff ausgespielt werden musste.

Thomas kassierte für seinen zwölften Erfolg auf der US-Tour ein Preisgeld von 1,34 Millionen US-Dollar. Bereits 2017 hatte er das Turnier auf Maui gewonnen. Bei der mit 6,7 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung auf dem Plantation Course von Kapalua durften nur die Sieger der US-Tour von 2019 teilnehmen. Stars wie der 15-fache Major-Sieger Tiger Woods, der Weltranglisten-Erste Brooks Koepka oder Nordirlands Top-Golfer Rory McIlroy waren auf Hawaii aber nicht am Start.