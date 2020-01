red

Bad Belzig Ein Zeuge meldete sich im Polizeirevier Bad Belzig und gab an, dass er den Verdacht hat, das eine Taxifahrerin unter Einfluss von Betäubungsmittel ihr Fahrzeug steuert. Am Bahnhof in Bad Belzig wurde das Taxi fahrend angetroffen, gestoppt und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft der 55-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille.Im Taxi befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste.

Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und in der Klinik Bad Belzig durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.