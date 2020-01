Mathias Puddig

Neustrelitz (NBR) Ginge es nach Olaf Zimmermann, würde die Bundesregierung mit ihrer Ehrenamtsstiftung noch einmal von vorn anfangen. "Die Stiftungsidee muss komplett überarbeitet werden", sagt der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates dieser Zeitung und kritisiert unter anderem die Entscheidung, die Einrichtung in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern anzusiedeln. "Wir brauchen jetzt eine neue Diskussion und ein neues Konzept."

Der Aufbau der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) soll die erste Maßnahme aus den Ergebnissen der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" sein. So sieht es ein Kabinettsbeschluss aus dem Oktober vor.

Ziel der Stiftung ist es, das bürgerschaftliche Engagement und das Ehrenamt vor allem in strukturschwachen Regionen und auf dem Land zu unterstützen. "Sie soll Engagierten in Deutschland den Rücken stärken", erklärte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) im Oktober. Dafür hat die Bundesregierung für dieses Jahr 23 Millionen Euro eingeplant. Nach und nach sollen die Mittel auf mehr als 30 Millionen Euro pro Jahr anwachsen.

Doch Zimmermann und fünf weitere ehemalige Mitglieder der Enquete-Kommission "Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements" befürchten, dass genau das nicht gelingt. Den Gesetzentwurf von Union und SPD nennen sie "eine einzige Enttäuschung". "Die Stiftung darf nicht aktivierend sein, sondern muss ermöglichen", erklärt Zimmermann. Sie müsse zum Beispiel die Engagierten von Bürokratie ganz praktisch entlasten. "Nur genau das kann ich nicht erkennen."

Stattdessen fürchten die Kritiker einen zu großen Einfluss des Staates auf die Arbeit der Ehrenamtler. Mit Blick auf den Osten sagt Zimmermann: "Es stimmt, dass es in den neuen Ländern weniger bürgerschaftliches Engagement gibt." Das liege aber auch an der Geschichte und an den Erfahrungen mit staatlicher Beeinflussung. "Gerade weil der Staat das Vertrauen missbraucht hat, bringen sich weniger Menschen ein. Das zu ändern, funktioniert nur aus der Bürgerschaft heraus", erläutert der Kulturrats-Geschäftsführer. Er befürchtet jedoch eine "Stiftung von staatlichen Gnaden".

Auch den Standort Neustrelitz hält Zimmermann für einen Fehler. Während die Bundesregierung die Standortentscheidung ein "wichtiges Zeichen" für den Osten und den ländlichen Raum nennt, fürchtet Zimmermann, dass es schwierig wird, wie geplant 100 Fachleute in die Region zu locken. "Wie soll das gehen?", fragt er. "Es ist gut gemeint, doch praktisch wird das zu großen Problemen führen."