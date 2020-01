Manfred Lutzens

Brandenburg Wer Frost, Schnee und Eis liebt, konnte in Brandenburg an der Havel auch in diesem ersten Monat des meteorologischen Winters 2019/20 nur davon träumen. Fürwahr, denn statt Winterzauber herrschte oftmals eher fast Vorfrühling. So dominierten wiederholt ungewöhnlich milde atlantische Luftmassen. Dabei wechselten in schneller Folge Wolken- und Niederschlagsfelder mäßiger Stärke mit kurzen, sonnigen Phasen einander ab. Zugleich gab es etliche Male regelrechte Sprünge auf der Thermometer-Skala. Insgesamt übertraf das erreichte Temperaturmittel von 4,8 Grad das "Limit" gar um 3,5 Grad.

Schließlich gab es lediglich 5 Frost- sowie 13 Bodenfrosttage. Vergeblich sucht man in den Annalen diesmal einen Eistag (ständig unter dem Gefrierpunkt). Am Morgen des 29. wurde mit -3,3 Grad im Stadtteil Nord das Minimum gemessen, zugleich steht für diesen Tag mit +1,6 Grad der niedrigste Höchstwert zu Buche. Demgegenüber sorgten zweistellige Maxima an vier Tagen sowie 19mal Temperaturen von mehr als fünf Grad für die erwähnte Abweichung nach oben. In der Nacht zum 18. kletterte die Queckilbersäule vorübergehend auf rekordverdächtige 14,4 °(!), während tagsüber die 13,6° des 17. Dezember die Spitze waren. Und "Klärchen" geizte zudem auch nicht, war gut 70 Stunden lang dabei (in Potsdam "nur" 55 h). Dabei fehlte sie an fünf Tagen völlig.

Insgesamt läßt sich der Wetterverlauf abermals als äußerst ruhig einschätzen. Gewiß, es war weitgehend unbeständig und widerholt recht windig, doch so richtig stürmisch zeigte sich nur die Nacht zum 18. Dezember. Die Reihe der Tiefdruckgebiete schien nach dem Hoch "Sarena" (4./ 5.) einfach kein Ende zu nehmen. Da waren "Rudi", "Siro" und "Toni", ehe während der zweiten Monatshälfte u. a. noch "Zelio", "Ailton" sowie "Cedric"das Sagen hatten. Mit im Gepäck dann Schauer und zudem meist nur leichte Regenfälle, geleegntlicher Niesel sowie mehrmals Nebel. Nur einmal (12.) mischte sich darunter etwas nasser Schnee. Dank der zuverlässigen ehrenamtlichen Wetterbeobachter Klaus Seewald, Gottfried Tübel und Peter Ehnert können wir auch diesmal klare Aussagen in Sachen Niederschlag machen. So fielen an 19 Tagen meßbare Mengen, dabei 6 Liter am 14. des Monats. Insgesamt reichte es jedoch im Stadtteil Görden nur zu 25,5 Litern; auf der Eigenen Scholle waren es 26 l und im Stadtteil Kirchmöser immerhin 31,8 l. Das "Soll" von 43,5 l wurde indes erheblich verfehlt.

Mit den Hochdruckgebieten "Vanessa", "Wiltrud" (Barometerstand bei äußerst seltenen 1043 Hektopascal) sowie mit der zum Jahreswechsel folgenden "Xia" klang dieser Dezember 2019 meteorologisch unaufgeregt aus.