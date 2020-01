Dieser Artikel erschien in einer Tageszeitung im Mai 1934. Das Zeitungsfragment wurde im April 2015 bei Renovierungsarbeiten in der Hauptstraße 29 in Brielow entdeckt und ziert nun das Feuerwehrgerätehaus. © Foto: Franziska Schober

Franziska Schober

Brielow "Wenn die Sirene der Feuerwehr getutet hat, dann hat man als junger Bengel die Beine in die Hand genommen und ist hinterher geflitzt. Da war dann so richtig was los im Dorf und die Feuerwehr gehörte zum ganz normalen täglichen Geschehen dazu", erinnert sich Manfred Gorecki, Vereinsvorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Brielow. "Damals hat die Feuerwehr noch keine Not gehabt, Personalmangel gab es einfach nicht. Und auch die Tagesbereitschaft war kein Problem, wir mussten keinen einzigen Einsatz absagen", blickt Gorecki zurück, der die Wehr schon in den Kindheitsschuhen kennen gelernt hat. Dabei wirft er die zwei zentralsten Probleme auf, die auch nicht an der Freiwilligen Feuerwehr Brielow vorbei gehen.

Torsten Richter, stellvertretender Löschgruppenführer und aktuell amtierender Bürgermeister der Gemeinde Beetzsee, bestätigt und blickt positiv in die Zukunft: "Wir befinden uns nun wieder auf einem guten Weg. Aktuell haben wir viele Jugendliche in Ausbildung und auch Quereinsteiger kommen dazu, kürzlich erst eine Kita-Erzieherin. Die Fluktuation ist immer hoch, damit müssen wir umgehen." Sehr geholfen habe dem Team der neue Berufsfeuerwehrkamerad. "Da konnten wir auch nochmal richtig was dazu lernen. Wir sind sehr glücklich, ihn auch hier in der Freiwilligen Feuerwehr als großen Unterstützer zu haben", beteuert Richter.

Als erste Freiwillige Feuerwehr im Amtsbereich Beetzsee entwickelte diese 1993 eine Jugendwehr. "Da sind wir mit 10 Kindern und Jugendlichen gestartet. Das war eine Truppe, da konnte man sich drauf verlassen," Bernd Hanisch, Löschgruppenführer, schwelgt in Erinnerungen. Seit 46 Jahren ist er bereits bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Durch seinen Bruder, der ebenfalls ein Kamerad war, wurde sein Interesse am Brandschutz geweckt. Schnell stieg er auf zum Gruppenleiter und ist seit 1997 Löschgruppenführer der Wehr. "Ich habe auch immer sehr gern die Jugend geleitet und bin froh, dass Eileen Maly meinen Posten in der Jugend weiterführt." Mit mittlerweile 20 Jugendlichen, Jungen und Mädchen, ist diese tatsächlich gut aufgestellt. Wie wichtig die Jugend als Nachwuchsquelle der Einsatzkräfte ist, zeigt sich durch das Engagement der Wehr. Präventive Arbeit durch Informationsvermittlung und Hands-On fand auch im letzten Jahr zum "Projekttag Feuer" in der Radeweger Grundschule statt. Dieser Ausbildungstag kam bei den Schülern gut an, weswegen Torsten Richter über regelmäßige Brandschutzerziehungsmaßnahmen in allen drei Schulen im Amt Beetzsee nachdenkt.

Auch im Bereich Unterstützung von außen revolutionierte die FF Brielow das Feuerwehrleben im Amtsbereich. In den 90er Jahren wurde der Förderverein für die FF Brielow gegründet und unterstützt seither die aktiven Kameraden in jeglichen Belangen. "Zuerst gab es heftigen Gegenwind und wir wurden belächelt. Mittlerweile kenne ich kaum eine Wehr, die nicht durch einen Verein gestützt wird." Der Verein kümmere sich um die Kameradschaftspflege und Finanzen, "mittlerweile haben wir schon unseren dritten Wagen damit finanzieren können. Seit August haben wir ein neues Mannschaftstransportfahrzeug für neun Personen. Fünf Jahre lang haben wir darauf gespart", schildert der Bürgermeister, und weiter: "Nach der Wende war Kassenführung für die Freiwilligen Wehren verboten, so ergab sich für uns nur diese Möglichkeit. Was auch oft vergessen wird, ist, dass Gelder für die Einsatzfür- und -nachsorge der Kameraden notwendig sind. Da werden zum Teil viele und lange Gespräche geführt."

Die FF Brielow freut sich über jeden Aktiven oder Vereinsinteressenten. "Neue Leute werden immer gebraucht. Wer die Feuerwehr einmal gebraucht hat, erkennt deren Wert," so Richter.