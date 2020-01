Tilman Trebs

Friedrichsthal (MOZ) Ein technischer Defekt hat am Sonntag offenbar den verheerenden Brand in einem Wohnhaus in Friedrichsthal verursacht. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Das Feuer war in der Küche des Hauses am Freiheitsweg ausgebrochen. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Eine 54-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Ortsvorsteher Jens Pamperin, der als Feuerwehrmann den Löscheinsatz am Sonntag leitete, schätzte das Gebäude am Montag als abrissreif ein. Auch die Polizei erklärte, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Der Schaden wurde mit rund 200 000 Euro angegeben. Die Bewohner seien zunächst bei Verwandten im Ort untergekommen. Auf eine Ersatzwohnung habe die dreiköpfige Familie verzichtet, sagte Pamperin. "Sie beansprucht auch sonst keine öffentliche Unterstützung", so Pamperin, der in der Nachbarschaft wohnt und Kontakt zur Familie hat. Eine größere Hilfsaktion hätten deshalb bislang weder die Stadt noch er als Ortsvorsteher ins Leben gerufen. Allerdings startete der Friedrichsthaler Wolfgang Busse noch am Sonntagabend eine Spendensammlung in der Nachbarschaft. Unterstützt wird er dabei von einigen Kameraden des Feuerwehrvereins. Busse: "Die Familie hat alles verloren und es ist vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es soll eine solidarische Geste der Nachbarschaft sein."