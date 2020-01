Schwedter Schützen standen dicht nebeneinander, so wie hier Erhardt Schubert (links) und Andreas Schulze (Mitte), der mit 555 Ringen Tageshöchstwert erzielte. © Foto: Carola Voigt

Uwe Neugebauer-Wallura

Schwedt Die Sporthalle "Dreiklang" in Schwedt war erstmals Austragungsort für das Neujahrsturnier der SSV PCK im Bogensport. 2017 war dies über Nacht aus der Not heraus geboren, weil damals in Lindenberg alle Startplätze vergeben waren. Nun konnten die Schwedter Organisatoren bei der eigenen vierten Auflage 2020 bereits drei Wochen vor Wettkampftermin alle 52 Startplätze vergeben, ein Novum. Die Schützen kamen aus Schwedt, Templin, Schmölln, Stolzenhagen, Berlin und Strausberg.

Superlative sollte man im Sport nicht überstrapazieren, aber was sich in Schwedt auf der zweiten Scheibe abspielte, verdient dieses Wort dennoch. Monika Lenz schoss mit dem Jagdbogen unglaubliche 548 Ringe, avanciert damit zur Schützin, die über alle Altersklassen in der 60-jährigen Geschichte des Deutschen Bogensport Verbandes jemals das beste Ergebnis schoss.

Doch damit nicht genug. Jagdbogenschütze Christian Mundt von der Templiner Schützengilde setzt mit 549 Ringen in der Herrenklasse noch einen Ring drauf. Beide Schützen schossen auf die besagte zweite Scheibe. "Diese beiden Deutschen Rekorde werden wohl für die Ewigkeit sein und sie wurden in Schwedt von zwei Uckermärkern geschossen", benutzte Rolf Neumann, Abteilungsleiter der Schwedter Bogensportler, dann doch wieder den Gedanken der Superlative. Weitere starke Ergebnisse gingen unter anderem auf das Konto der Recurveschützen Andreas Gdanitz mit 535 Ringen, vor Heiko Poppe (Blankbogen Ü 55, 528 Ringe) und Ronny Steinkraus (Jagdbogen Herren, 536). Aus den Reihen der Schmöllner Schützen ragten die 506 Ringe der Recurveschützin Isa Schlüter (Ü 50) heraus.

Das Neujahrsturnier war eine der letzten Möglichkeiten, seine Form für die Landesmeisterschaft, die Ende Januar in Birkenwerder stattfindet, zu testen. Ende Januar finden die Landesmeisterschaften der beiden Bogensport anbietenden Verbände BBSV und BSB erstmals gemeinsam statt.

Die Bogenschützen aus der Uckermark sind dafür gut gewappnet, was die Ergebnisse vom Neujahrsturnier aufzeigen.

Erste Plätze für SSV-Schützen:

Lukas Koch (U 10/Recurvebogen/285), Jarno Schnürer (U 14/Recurvebogen/467), Jan Philipp Usadel (U 17 Recurvebogen/467), Andreas Gdanitz (Ü 65/Recurvebogen/535), Kai Schubert (U 12/Compoundbogen/506), Andreas Schulze (Herren/Compoundbogen/555), Erhard Schubert (Ü 55/Compound/541), Rolf Neumann (Ü 65/Compound/515), Erika Rakel (Damen Ü 60/Compound/552), Marcel Erhardt (Herren/Blankbogen/321), Heiko Poppe (Ü 55/Blankbogen/528), Max Steinkraus (U 12/Jagdbogen/466), Andreas Tollkamp (Ü 55 Jagdbogen/494), Lisa Flanz (Damen/Jagdbogen/506)Monika Lenz (Damen Ü 50 Jagdbogen/548)