Jörg Richter

Heusweiler Wenn das mal kein gelungener Startschuss in das neue Kalenderjahr war! 200 Frauen und Mädchen aus 67 Vereinen trafen sich am Wochenende zu den 28. Saarland Lady-Open in Heusweiler – darunter auch Teilnehmerinnen aus Frankreich, den Niederlanden, Ungarn und Polen und Brandenburg.

Sehr gut in Szene setzten sich dabei die Ringerinnen aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt, die sechs Gold- und zwei Silbermedaillen erkämpften. Die Frankfurterin Luzie Manzke (68 kg) zeigte sich nach den Feiertagen in guter Form, nach vier vorzeitigen Erfolgen durch Schultersiege und technische Überlegenheit stand die Vize-Europameisterin der U 23 des vergangenen Jahres ohne Punktverlust auf dem obersten Treppchen. Silber für den RSV Hansa 90 Frankfurt gewannen Michelle Schnapp (57 kg) und Laura Köhler (53 kg) in der Altersklasse der weiblichen A-Jugend.

Rangfolgeturnier Ende Januar

Für den Stützpunkt Frankfurt waren neben Luzie Manzke auch Angelina Purschke (57 kg) und Josefine Purschke (62 kg) mit Turniersiegen bei den Frauen erfolgreich. Kadetten-Europameisterin Rebekka March (53 kg) sowie Luisa Scheel 61 kg) und Laura Kühn (73 kg) siegten bei den A-Jugendlichen und erkämpften sich damit schon einmal einen positiven Eintrag im Notizbuch der Bundestrainer.

"Das war der Aufgalopp zu den kommenden Höhepunkten für die Kadettinnen und Juniorinnen in Richtung Rangfolgeturnier Ende Januar in Dormagen. Außerdem sollte Luzie Manzke, die sich bereits auf die Klippan-Open in Schweden vorbereitet, nach ihrer Verletzung wieder Sicherheit bekommen", sieht Trainer Michael Kothe die Frauen und Mädchen auf einem guten Weg ins neue Jahr.