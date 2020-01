BRAWO

Lehnin Ein PKW-Fahrer kam am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr wegen Glatteis mit seinem Fahrzeug am Ortseingang Lehnin von der Fahrbahn ab und rutschte auf den angrenzenden Gehweg. Dadurch wurde der PKW so sehr beschädigt, dass er nicht weiter fahrbereit war und nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden musste. Durch den Unfall entstand ein vierstelliger Gesamtschaden. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt.