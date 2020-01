Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Im Falkenseer Rabenweg wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag nutzten unbekannte Täter wohl die Nachtstunden, um in mehrere Schuppen von Einfamilienhäusern einzubrechen. Aus diesen wurden mehrere Fahrräder und Werkzeuge gestohlen. Die Schadenshöhe wurde auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt

Bereits einen Tag zuvor war in der Karl-Marx-Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Dieser stand vor einem Restaurant. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln, das Ausgabefach für die Münzen blieb aber unberührt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Wer in der Nacht zu Freitag in der Karl-Marx-Straße etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/275-1224 zu wenden.