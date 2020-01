Erhard Herrmann

Brandenburg Siebentausend Euro für den guten Zweck – das ist die ansehnliche Bilanz des Neujahrs-Benefizkonzertes, initiiert vom Rotary Club Brandenburg an der Havel. Möglich machten diese enorme Spendensumme die 430 Gäste im ausverkauften Brandenburger Theater.

Dort stimmten die Brandenburger Symphoniker, unter der musikalischen Leitung und Moderation von José María Moreno und mit dem japanischen Bariton Tohru Iguchi, mit dem Motto "Klassik populär" musikalisch ihre Zuhörer am vergangenen Samstag auf das neue Jahr ein. Neben dem Festakt zum Tag der Deutschen Einheit gehört das Neujahrskonzert zu den festen Größen im Terminkalender des Rotary Clubs. Dass einem dabei vieles spanisch vorkam, war kein Wunder.

Der in Palma de Mallorca beheimatete Spanier José María Moreno belebte das Neujahrskonzert mit einer ansteckenden Leichtigkeit und dirigierte nicht nur mit dem Taktstock: Mit den Fingern, Händen und Armen gab er den Ton an. Ähnlich wie ein Flamencotänzer bewegte er sich dazu auf dem Dirigentenpodest. Dabei zog José Moreno immer wieder das Tempo an und sorgte für Schwung und emphatische Steigerung. Mit seiner Präzision, Professionalität und großer Musikalität riss er das Orchestermusiker so in eine Hochstimmung und das Publikum sicherlich in eine positive Grundstimmung für das Jahr 2020.

Die andere gute Seite des Konzerts: die Eintrittsgelder dienen in jedem Jahr einem guten Zweck. Die vom damaligen Präsidenten Eberhard Nitze ins Leben gerufene Veranstaltung und andere Aktionen der Rotarier bescherten Brandenburgern und überregionalen Einrichtungen und Organisationen einen Geldregen von 130.000 Euro. Die Förderung der Jugend gehört dabei zu den wichtigen Zielen, die sich Rotarier weltweit gesetzt haben. "Wir wollen in diesem Jahr auch die Kinder-und Jugendförderung in den Vordergrund stellen. Dass in diesem Jahr wieder 7000 € für den guten Zweck zusammenkommen sind, haben wir allen, die eine Eintrittskarte gekauft haben, zu verdanken", betonte Clubpräsident Volker Podzimek.

Einen Scheck über 4.000 Euro konnte Florian Bialloblotzki Leiter der Rettungstaucher des DRK Brandenburg entgegennehmen. Neben der Sicherheit und Sauberkeit der Gewässer leisten die 30 Mitglieder wertvolle Trainingsstunden für Kinder und Jugendliche. Der Einrichtungsleiter des "café contact" Raymund Menzel freute sich über 3.000 Euro. Das Geld wird für die Ausstattung der hauseigenen Küche genutzt. Sie ist durch Kochkurse und bei eigenen Veranstaltungen sehr begehrt, aber eben doch schon in die Jahre gekommen ist. Mit der Spende kann das 14.000 Euro teure Projekt nun endlich gestartet werden.