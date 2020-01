Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die Falkenseer Feuerwehr lädt am Samstag, 11. Januar, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr wieder zum Knutfest, also dem Verbrennen von alten Weihnachtsbäumen ein. Hinter der neuen Feuerwache, auf dem Gelände an der Marwitzer Straße, werden die alten Bäume verbrannt. Dazu gibt heißen Glühwein, Kaffee und Kakao und warme Leckereien.