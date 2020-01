Annahme und Abgabe: Pause war für die Bibliothekarinnen (im Bild vorn Elvira Ullmann) am Sonnabend kaum drin. Der Zustrom vor dem Tresen riss nicht ab. Aus Neugier kamen auch in Hoppegarten eingetragene Leser wie Christina Preschel. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Hönow (MOZ) Hell, freundlich und mit viel Platz, einfach super und so nah! So etwa hat am Sonnabend das Urteil der Bibliotheksbesucher in Hönow gelautet. Völlig verwandelt, mit neuem Mobiliar, beidseits des Mittelgangs getrennt angeordnetem Kinder/Jugend- bzw. Erwachsenenbereich und verschiedenen integrierten Sitz- und Lümmel-Möglichkeiten zeigte sich die vormals im HEP angesiedelte Einrichtung.

"Ich hab was gefunden", ruft der Steppke vor dem Spiele-Regal Richtung Eltern. Die sind derweil in einer der frei verschiebbaren Regalreihen verschwunden oder sitzen blätternd zwischen dem im Eingangs-Lesebereich platzierten erweiterten Zeitschriftenregal und dem Bereich mit Neuerscheinungen. "Mama, guck doch endlich mal", kräht es an anderer Stelle des großzügig bemessenen Raums in Hellgrün, Weiß, Grau und Holztönen.

Nach dem Umzug aus der Mahlsdorfer Straße mit gerade mal 90 ins neu erbaute Ortsteilzentrum mit 300 Quadratmetern Nutzfläche hatten Leiterin Sandra Butte und Bibliothekarin Elvira Ullmann am Eingangstresen alle Hände voll zu tun. "Wie beim Schlussverkauf", scherzten sie. Ganze Ladungen an Büchern, Spielen, CD, DVD oder Videos wollten abgegeben und in neues Lese-, Hör- oder Spiel-"Futter" umgetauscht werden.

Nach der Zwangspause seit dem 29. November kein Wunder. "Wir hatten unsere etwa 1000 registrierten Nutzer – die steigende Tendenz hofft man am neuen Standort weiter zu verstetigen – dazu aufgerufen, so viel wie möglich auszuleihen", berichtete die Bibliotheksleiterin. Davon sei rege Gebrauch gemacht worden, wie die Warteschlange zeigte.

Neun Bücher dazu Hörbücher und CD waren es beispielsweise bei Sabine Näthe und ihrer Familie. Sie freute sich über nun kürzere Wege und Lesungen, wofür vielleicht sogar die schöne Empore genutzt werden könne. Die sei "nach unseren Bedürfnissen und Ideen gebaut", verriet Leiterin Sandra Butte und nach ihren Informationen ziemlich einmalig. Das mehretagige halbrunde Podest eigne sich gut für die Arbeit mit den Kitas. "Wirklich schön, gut sortiert und kindgerecht", befand auch Jennifer Perroux, deren Erfahrungen sich bisher auf Berliner Bibliotheken erstreckten.

Neue Arbeitsformen im Blick

Mit der benachbarten Gebrüder-Grimm-Grundschule "werden wir neben dem bisherigen Bücher-Casting nun ganz neue Formen der Kooperation aufbauen können", schaute Butte voraus. Die noch mit Technik auszurüstenden Gruppen- und weitere Medienarbeitsplätze bieten dafür auch Voraussetzungen.

"Es ist einfach schön, dass wir jetzt hier sind", fasste Sandra Butte zusammen, gewissermaßen "draußen bei den Lesern". Vor Ort als "eine tolle Bereicherung" empfand das auch das Ehepaar Schwarz, für das der Weg sonst eher umständlich war. Mit Fontanes "Meine Kinderjahre" im Körbchen, dessen Geburtsort mit dem Ihrigen identisch sei, gingen sie heim und werden wiederkommen.

So wie Reinhard Behrends, der sich am Tag der Wiedereröffnung so wie etliche andere einen Mitgliedsausweis ausstellen ließ.