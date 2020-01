Erhard Herrmann

Brandenburg Leicht haben es die Freien Liberalen derzeit nicht. Zwar sind sie im Bundestag wieder vertreten, im Land Brandenburg ist die FDP jedoch an der fünf Prozent-Hürde deutlich gescheitert. Die kleine FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) zeigt sich trotz dessen kämpferisch und personell verjüngt, denn neben dem langjährigen Einzelkämpfer Herbert Nowotny repräsentiert nun auch die junge Janett Rickel als neue Vorsitzende des Kreisverbandes der Partei die FDP in Brandenburg an der Havel. Beide machten beim traditionellen Neujahrsempfang im Sorat Hotel vor allem klar, dass sie liberalen Boden in der öffentlichen Wahrnehmung wieder gut machen wollen.

"Wir hatten vor den Landtagswahlen, auch dank der positiven Umfrageergebnisse, ein gutes Gefühl. Leider hat es dennoch nicht geklappt mit dem Einzug in den Landtag", bedauerte Janett Rickel. "Mehr wir, weniger ich und politische Inhalte wieder in den Vordergrund stellen. Damit wollen wir die Wähler in der Stadt und im Land wieder für uns gewinnen", so die Kreisverbandsvorsitzende weiter.

"Mehr Einwohner, mehr gewerbliche und industrielle Ansiedlungen." Herbert Nowotny betonte in seiner Grundsatzrede vor allem die positiven Tendenzen für die Stadt Brandenburg. Kein gutes Haar ließ er hingegen an der Bundespolitik. Im Besonderen an der neuen SPD Führung von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Dazu gab der FDP-Fraktionschef noch einen extra Seitenhieb zur Sonntagsumfrage um die Wählergunst. "Die SPD steht bei 13 Prozent, die FDP bei neun. Sind wir jetzt schon eine Volkspartei oder ist die SPD noch eine Volkspartei?"

Zu den Gastrednern gehörte auch die liberale Seniorin Renate Schneider. Sie betonte, dass es die "Alten" noch immer gibt und diese eine wichtige und tragende Rolle in der Politik haben.

In jedem Fall wollen Herbert Nowotny und Janett Rickel in Zukunft ein deutliches Wort bei Entscheidungen der SVV mitreden. Die laut dem Beigeordneten Dr. Wolfgang Erlebach: "Bunter und interessanter und vielleicht auch ein bisschen unberechenbarer geworden sei." Arbeit gibt es für die Abgeordneten dort zu genüge. Vieles unter dem Motto "Brücken bauen". Zudem will man sich, seitens der FDP, verstärkt um die Digitalisierung diverser Einrichtungen und dem Thema Parken kümmern.