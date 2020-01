René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ohne Seitenhiebe oder Abstriche lobt die Vorsitzende der Die-Linke-/Die-Partei-Fraktion eine sich ihrer Sicht nach ausbildende neue Kooperationskultur im havelländischen Kreistag. Andrea Johlige führt das auf die neuen Mehrheitsverhältnisse zurück und die nicht mehr bestehende Zählgemeinschaft. Nunmehr sei es weniger relevant, welche Partei sich einbringt, sondern die Inhalte würden jetzt zählen. Die aus dem Osthavelland stammende Cheflinke im Kreistag, die auch Mitglied des brandenburgischen Landtags ist, stellte am Montag vor Journalisten in Rathenow drei politische Schwerpunkte für 2020 vor. Ihr zur Seite saß dabei der westhavelländische Landtagsabgeordnete Christian Görke.

Andrea Johlige meint, dass das Land mit seinen Bevölkerungsprognosen daneben liegt. Statt sinkender gibt es steigende Zahlen. Damit einher gehen Verknappung der Wohnraumangebote und steigende Mieten vor allem im Osten des Landkreises, die sich Leute mit geringeren Einkommen kaum mehr leisten können. Das führe laut Johlige zu "sozialer Entmischung" bzw. "sozialer Verdrängung". Die Linke setzt daher mit ihrer Forderung nach mehr sozialem Wohnungsbau einen Schwerpunkt auf Kreisebene und fordert eine kreisliche Wohnungsbaugesellschaft.

Ferner sieht die Fraktion in der Entlastung kleiner finanzschwacher Gemeinden eine wichtige havelländische Aufgabe. Es könne nicht angehen, so Johlige, dass etwa im Amt Nennhausen eine aus dem Jahr 1986 stammende Schulküche nicht durch eine Neuanschaffung ersetzt werden kann, weil dafür die 5.000 Euro fehlen. Vielfach würde es gerade bei den Ämtern Rhinow, Friesack und Nennhausen schon bei kleineren Investitionen und zur Kofinanzierung von Fördermitteln am nötigen Geld mangeln. Eine Senkung der Kreisumlage brächte hier kaum etwas. Besser wäre ein neuer Verteilmechanismus.

Beim dritten Punkt haben Linke in Kreis- und Landtag gemeinsame Intensionen. Es geht um Eltern, die Geld dafür ausgeben müssen, damit ihre Kinder zur Schule fahren können. Christian Görke rechnete vor, dass für einen Abiturienten aus Nauen, der womöglich die sportbetonte Einrichtung in Rathenow besuchen wollte, ÖPNV-Fahrkosten in Höhe von 365 Euro jährlich zu zahlen wären. Eltern eines Premnitzer Schülers müssten dafür 269,60 berappen. Die Linke will eine brandenburgweite Abschaffung dieser Elternbeiträge. Das würde Bandenburg jährlich bis zu 27 Millionen Euro kosten. Görke kündigte einen diesbezüglichen Gesetzentwurf an, den seine Fraktion einbringen will.

Derweil hat der Landkreis die Möglichkeit, eigene neue Fakten zu schaffen. Die Kosten würden sich hier, so Görke, auf etwa 2 Millionen Euro jährlich belaufen. Das Havelland würde dabei dem guten Beispiel anderer Landkreise und kreisfreier Städte folgen.

Ferner erklärte der Linke-Politiker, dass die allseits geforderte Taktverdichtung auf der Regionalbahnlinie zwischen Stendal, Rathenow und Berlin Thema im Verkehrsausschuss des Landtags werde. Bekanntlich unternimmt der Bahnkonzern wohl einen Rückzieher auf der sogenannten Lehrter Stammbahn. Der Ausbau soll nun nicht in der Weise erfolgen, dass eine Taktverdichtung möglich wird.

Görke hätte sich diesbezüglich eine klare Botschaft bzw. Ansage des Landes an die Bahn gewünscht, die seiner Meinung nach ausblieb. Alternativ müsse alles geprüft und auf den Kopf gestellt werden, um Bahnreisende auf mehr Züge verteilen zu können. Görke fordert weiter einen Halbstundentakt am Bahnhof Rathenow und einen Einstundentakt in Buschow und Nennhausen. In der Taktverdichtung sowie der straßenverkehrlichen Anbindung der Region an den entstehenden Abschnitt der Autobahn A 14 in Sachsen-Anhalt sieht er elementare Grundvoraussetzungen zur positiven Weiterentwicklung der Bevölkerungszahlen.

Gemeinsam kündigten Andrea Johlige und Christian Görke an, dass die Landtagsfraktion zukünftig Regionaltage unternehmen werde. An diesen gibt es öffentliche Sitzungen in den jeweiligen Orten. Am 3. März gastiert die Linkefraktion in Rathenow.