BRAWO

Brandenburg an der Havel Die "Freunde des Brandenburger Theaters e.V." laden am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr zum Theaterfrühstück ein. Interessierte können bei lockerem Beisammensein im Foyer des Großen Hauses vor der Premiere der Eigenproduktionen "Hans im Glück" die Darsteller und das Regieteam kennenlernen und Einblicke in die Produktion gewinnen. Die grimmsche Vorlage wurde vom bekannten Autor Peter Ensikat als Fabel für Erwachsene dramatisiert.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung beim Kartentelefon wird unter 03381/511 11 gebeten.