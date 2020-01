Simone Weber

Rathenow Auch im Jahr 2020 fördert der Landkreis weiterhin den Sport im Havelland. Allein 54.500 Euro fließen in die Arbeit des Kreissportbunds (KSB). Dies haben unlängst Landrat Roger Lewandowski (CDU) und der KSB-Vorsitzende Jörg Wartenberg vertraglich fixiert.

"Ohne diese Jahrzehnte lange Zusammenarbeit würden viele sportlichen Aktivitäten nicht mehr stattfinden. Und die jährliche vertragliche Vereinbarung stellt eine gewisse Verbindlichkeit dar", so der Landrat. Es gebe auch Veranstaltungen, die der KSB als Dienstleister für den Landkreis veranstaltet. So zum Beispiel die jährliche Kita-Olympiade zur Frühförderung von Sport und Bewegung. An der 26. Kita-Olympiade 2019 nahmen rund 400 Kinder aus dem Westhavelland teil. An der gesamten Kreisolympiade 2019, bei der die zusätzliche Förderung durch den Landkreis 36.450 Euro betrug, nahmen im Landkreis rund 6.200 Kinder und Jugendliche teil. Das Havelländische Seniorensportfest fand 2019 zum neunten Mal statt.

Mit zusätzlichen Programmen fördert der Landkreis sportliche Aktivitäten und auch die Gesundheit der Havelländer, gerade auch im ländlichen Raum. In einem speziellen Projekt des Landkreises mit dem KSB kooperieren dazu vier Sportvereine untereinander. So der TSV Falkensee mit dem Sportverein in Rhinow.

Über die Förderung der insgesamt 7.300 Jugendlichen in den Sportvereinen flossen 2019 zusätzlich 58.400 Euro vom Landkreis. Mit insgesamt 13.000 Euro förderte der Landkreis zusätzlich 37 Sportveranstaltungen von überregionaler Bedeutung. Über den "Goldenen Plan" wurden im Vorjahr 14 der 15 gestellten Anträge von Sportvereinen zur Verbesserung ihrer infrastrukurellen Bedingungen bewilligt. Über das Vereinsförderungsprogramm des Landkreises, in einer Gesamthöhe von einer Million Euro für 2020, werden Sportvereine anteilig mit insgesamt 170.000 Euro gefördert. Dies betrifft vor allem Stellen für Trainer.

Der Kreissportbund hatte bei seiner Gründung vor 27 Jahren 9.787 Mitglieder. Heute vertritt der KSB 20.477 Sportler in 158 Vereinen. "Die Bewegung für Kinder kommt heute in den Schulen zu kurz. Gerade die Förderung der Sportvereine durch den Goldenen Plan des Landkreises ist im Land Brandenburg nahezu einmalig", lobte Jörg Wartenberg. "Bei der Zusammenarbeit mit den Vereinen an der Basis haben wir noch tun", so KSB-Geschäftsführer Karsten Leege. Dies trifft ebenfalls auf die nötige Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit zu.

Anträge zur Förderung aus dem Programm "Goldener Plan" können bis 31. Januar gestellt werden. Erste Anträge sind bereits eingegangen.