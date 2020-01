red

Treuenbrietzen In der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG ging folgende Meldung ein: In der Ortslage Treuenbrietzen wurde an einem stillgelegten Bahnübergang ein 21-jähriger Mann von einem Zug der ODEG überrollt. Der Zug befuhr die Strecke aus Jüterbog kommend in Fahrtrichtung Wannsee, als unvermittelt die Person auf den Gleisen lag. Trotz einer sofortigen Notbremsung konnte der Zugführer ein Überrollen der Person nicht verhindern. Die männliche Person erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in das Ernst von Bergmann Klinikum nach Potsdam gebracht.

In dem Zug saßen zum Unfallzeitpunkt zwei Fahrgäste, sowie der Zugführer und eine Zugbegleiterin. Von den Insassen des Zuges wurden keine Personen verletzt. Die Fahrgäste wurden von einem Taxi zum nächstgelegenen Bahnhof gefahren. Das Zugpersonal wurde ausgewechselt. Der Unfall wird durch die Bundespolizei bearbeitet.