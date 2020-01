MOZ

Schwedt (MOZ) Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Berliner Allee in Schwedt am Freitagabend hofft die Polizei mithilfe von Zeugen auf die Spur des Täters zu kommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann den Laden gegen 19.40 Uhr betreten und die Verkäuferin mit einer Waffe bedroht.

Er forderte Geld und ging mit ihr zum Kassenbereich. Die 59 Jahre alte Frau konnte fliehen. Der Räuber machte sich deshalb sofort davon, er fuhr mit einem Fahrrad Richtung Holzhafen. Der Täter soll nach einer Beschreibung etwa 25 Jahre alt sein, ist 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank und hat dunkle Augen. Er trug einen schwarzen grob gerippten Wollschal, eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkel Hose. Wer den Raubüberfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, die zur Ergreifung des Täters führen können, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Uckermark unter Telefon 03984 350 zu melden. Hinweise werden auch in jeder anderen Polizeidienststelle oder in der Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de entgegengenommen.