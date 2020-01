dpa

Templin (dpa) Nach einer großen Suchaktion hat die Polizei im Templiner Stadtsee (Landkreis Uckermark) die Leiche einer 84-Jährigen entdeckt.

Die Frau war am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr von Angehörigen für vermisst erklärt worden, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Demnach machte sich die Polizei umgehend auf die Suche. Ein Polizeihund führte die Beamten zum Templiner See. Gegen 22.00 Uhr begann die Suche mit Booten und Tauchern. Nach 22.15 Uhr wurde der Körper der Vermissten gefunden. Laut der Sprecherin wurden keine Einwirkungen durch andere Personen festgestellt. Zuvor hatte der "Nordkurier" über die Suche berichtet.