BRAWO

Brandenburg an der Havel Drei Männer gerieten am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr an einem Imbiss in der Brandenburger Neustadt so stark in Streit, dass es zu einer Körperverletzung kam.Zunächst setzten sich zwei Männer verbal auseinander, ehe sie ihren Kontrahenten anschließend auch körperlich bedrängten. Dabei schlugen die Männer auf den Geschädigten ein und verletzten ihnleicht im Gesicht. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort Videoaufzeichnungen sichern. Die Beamten ermitteln nun zu einem Körperverletzungsdelikt.