Sandra Euent

Berge (BRAWO) Der Spielenachmittag für Senioren hat sich in Berge längst etabliert. Seit drei Jahren treffen sich einmal im Monat spielfreudige Senioren in der Berger Feuerwehr. Karten- und Würfelspiele, dazu eine Kaffeetafel unter der Obhut von Katrin Meinzer und Brigitte Schulz. Besonders beliebt ist seit dem vergangenen Jahr das "Eselspiel". Wer es kennenlernen will und auch gern in Gemeinschaft einen schönen Nachmittag verbringen möchte, der hat am 15. Januar ab 14.309 Uhr in der Berger Feuerwehr die Gelegenheit dazu. Dann findet das erste Treffen im neuen Jahr statt.