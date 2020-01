Markus Kluge

Neuruppin/Lindow (MOZ) Erneut sind von Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abgebrochen worden. Diesmalwar ein Seat betroffen, der auf einem Parkplatz an der Neuruppiner Artur-Becker-Straße stand. Dort wurde der Wischer am Sonnabend demoliert. Auch an einem Citroen, der in Lindow an der Straße des Friedens geparkt war, ist der Heckscheibenwischer abgebrochen worden. In beiden Fällen nahm die Polizei Anzeigen auf. Der Schaden beläuft sich jeweils auf rund 50 Euro.