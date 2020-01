Andreas Wetzel

Bad Freienwalde (MOZ) Die Polizei ermittet in einem Fall eines versuchten Sexualdelikts an Kindern. Mit Stand Montag hat sich das Ganze am Samstagnachmittag auf einem Abenteuerspielplatz in der Fischerstraße zugetragen. Dort haben laut Polizeibericht drei Kinder gespielt. Gegen 16 Uhr habe sich ein unbekannter Mann zu ihnen gesellt, sie angesprochen und zunächst mit ihnen eine Weile gespielt. Dann aber habe er ein acht Jahre altes Mädchen und einen neun Jahre alten Jungen aufgefordert, sich zu entkleiden. Das sei von den Kindern rigoros abgelehnt worden. Auch die wiederholten Annäherungsversuche hätten sie zurückgewiesen. Daraufhin sei der Mann verschwunden.

Wer hat den Täter gesehen?

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung des Geschehens beitragen können. Es geht um die Zeit von 16 bis 17 Uhr am Sonnabend. Erbeten werden auch Hinweise auf den unbekannten Mann – und in welche Richtung er weggegangen sei.

Die Sprecherin der Polizeidirektion Ost, Bärbel Cotte-Weiß, bestätigte auf Nachfrage, dass das Verhalten der Kinder einer der drei Optionen entspreche, die in solchen Fällen hilfreich seien: Sich klar und laut dem Täter entgegenstellen. Alternativen seien das laute Heranrufen anderer Erwachsener – oder einfach wegrennen.

Hinweise bitte an Tel. 03341 3300 oder jede andere Polizeidienststelle.