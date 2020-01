Martin Terstegge\BRAWO

Bad Belzig Am kommenden Sonnabend (11. Januar) ist die "handballlose Zeit" in Bad Belzig vorüber. Die Frauen- wie auch die Männer des MBSV Belzig haben ihren Auftritt in der Albert-Baur-Halle, aber auch der Nachwuchs präsentiert sein Können.

Um 12 Uhr empfängt der Spitzenreiter in der Kreisliga männliche B-Jugend, der verlustpunktfreie MBSV Belzig (8:0), den 1. VfL Potsdam IV (8:2). Zwei Stunden später wollen die B-Mädchen ihre "weiße Weste" (10:0) gegen den HSV Müncheberg/Buckow verteidigen.

Um 16 Uhr bestreiten die MBSV-Handballerinnen dann ihr erstes Spiel im Jahr 2020. Gegner ist der VfB Doberlug-Kirchhain, für die Mannschaft und für Trainer Denis Wandersee ein unbekannter Kontrahent. Mit 11:7 Punkten nehmen die VfB-Damen in der Brandenburgliga den 4. Tabellenrang ein, dabei siegten sie dreimal auswärts. Den dritten Platz verpassten die Südbrandenburgerinnen am letzten Spieltag, als sie in heimischer Halle gegen das Tabellenschlusslicht SV 63 Brandenburg-West nicht über ein 28:28 hinaus kamen. Dabei verspielten sie in den letzten zehn Minuten ihre komfortable 28:23-Führung.

Die MBSV-Frauen möchten natürlich ihre gute Heimbilanz weiter ausbauen. Allerdings bereitet die Personallage dem Trainer einige Sorgen. Sicher fehlen werden Anna Rauhe, Jessica Zithier sowie Anne Mutzek, die aufgrund eines Auslandssemesters gänzlich ausfallen wird. Zudem stehen hinter dem Einsatz von Jasmin Melzer und Lisa Herrmann noch dicke Fragezeichen.

Für die Heimpartie der Männer in der Verbandsliga (Staffel Süd) gegen die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf sehen die Vorzeichen noch ärger aus. Mit Georg Wendland, Paul Wachner, Ludwig Schmeißer und Hannes Richter fehlen Trainer Denis Wandersee gleich vier Rückraumspieler. Des Weiteren wird Benjamin Hübeler nicht dabei sein können, ebenso wie Jaime Baltrusch. Einziger Lichtblick ist das Comeback von Jonas Galle.

Man darf gespannt sein, wie sich die Bad Belziger ab 18 Uhr gegen den individuell starken und schnellen Gegner, der eine kompakte Abwehr stellt, schlagen werden. Eine ausgesprochene Auswärtsschwäche lässt sich den OSG-Akteuren (5. Platz) nicht unterstellen. Bei vier Spielen in der Fremde gab es zwei Erfolge, ein Remis und nur eine Niederlage. Die hoffentlich zahlreich anwesenden MBSV-Fans können aber sicher sein, dass die Handballer alles versuchen werden, um die Punkte daheim zu behalten.