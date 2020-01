Ulf Dingelstedt

Cammer Am 29. Dezember 2019 verstarb der ehemalige Bürgermeister und Ehrendorfvorsteher unserer Partnergemeinde Cammer (Bückeburg), Friedrich Rösener.

Rösener hat erheblichen Anteil an den freundschaftlichen Beziehungen unserer beiden Ortsteile - Cammer als Ortsteil der Stadt Bückeburg und Cammer als Ortsteil der Gemeinde Planebruch. Im Jahre 2012 wurde der Partnerschaftsvertrag zwischen beiden Ortsteilen unterzeichnet.

Für sein Engagement wurde Friedrich Rösener mit dem Bundesverdienstkreuz durch den Bundespräsidenten ausgezeichnet.

Die Beisetzung wird am 7. Januar 2020 in unserer Partnergemeinde stattfinden. Die ehemaligen Bürgermeister Gerhard Rettig und Joachim Richter, beide Ehrenmitglieder der Gemeinde Planebruch, werden Herrn Rösener die letzte Ehre erweisen und an der Trauerfeier teilnehmen.

Ulf Dingelstaedt

Ortsvorsteher

OT Cammer