Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Gegen eine 37-jährige Frau aus Neuruppin wird jetzt wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Frau war am Sonntag gegen 0.20 Uhr zu Gast in einer Wohnung an der Neuruppiner Franz-Maecker-Straße. Die wollte die 37-Jährige allerdings nicht mehr verlassen, weshalb die dortigen Mieter die Polizei zu Hilfe riefen. Die Frau war den Beamten gegenüber aggressiv und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Sie musste letztlich von der Polizei gefesselt und zu Boden gebracht werden. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht an der Hand verletzt, blieb aber dienstfähig. Die 37-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Sie stand offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln, ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine.