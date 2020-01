HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein 43-jähriger Mann hat am Samstagabend in einem Lokal an der Rigaer Straße in Hennigsdorf Polizeibeamte geschlagen.

Die Polizei war gegen 20.20 Uhr in das Lokal gerufen worden, weil der 43-Jährige dort seine vier Jahre ältere Lebensgefährtin bedroht und deren 16-jährigen Sohn gepackt hatte.

Als die Polizisten die Identität des Mannes feststellen wollten, leistete er Widerstand und schlug nach den Beamten. Der 43-Jährige wurde gefesselt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Strafanzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen. Der offenbar betrunken Mann hatte zuvor einen Atemalkoholtest verweigert.