Rathenow (MOZ) Bismarcktürme gibt es weiter reichlich in Deutschland. Doch gilt das 1914 eingeweihte Exemplar in Rathenow als eines der schönsten. Obgleich in der Havelstadt die Politkarriere des späteren Reichskanzlers ihren Ausgang nahm, sind zuvor schon andere Bismarcks mit Rathenow durchaus intensiver verbandelt gewesen.

Bereits vier Jahre nach der 1871 erfolgten Reichsgründung war Otto von Bismarck (1815-1898) zum Rathenower Ehrenbürger ernannt worden. Dadurch und durch den späteren Turmbau sind andere Angehörige des Geschlechts, die in Rathenow ihre Spuren hinterließen, in den bismarckschen Kernschatten getreten. Wer kennt heute noch Caroline Luise Charlotte von Bismarck, die 1805 eingeheiratet hatte? Sie lebte zur richtigen Zeit in der Stadt, so dass ihre Französisch-Kenntnisse sehr hilfreich wurden.

Erwähnung findet die Frau in den 1910 verfassten Lebenserinnerungen ihrer Tochter, Hedwig von Bismarck. Laut den Schilderungen war Caroline Luise Charlotte mit Friedrich Heinrich Bernhard Alexander von Bismarck verheiratet, der zunächst als Leutnant bei den Leib-Karabinier in Rathenow stationiert war. Bei Beginn des Krieges gegen das napoleonische Frankreich rückte im Oktober 1806 auch dieses Regiment zu den Niederlagen bei Jena und Auerstedt aus. Franzosen übernahmen in Preußen das Kommando. Der Vater hatte die verlorenen Schlachten überlebt, doch kehrte er nicht nach Rathenow heim.

Über ihre Mutter schrieb Hedwig von Bismarck, dass diese dem Geschlecht derer von Bredow aus dem Hause Landin entsprungen war. In der Nachbarschaft, bei Schriftstellerin Caroline de la Motte-Fouqué auf Schloss Nennhausen, hatte sie "eine weit über das Niveau der Allgemeinheit gehende Bildung erhalten". Dazu zählte Französisch.

"In Rathenow wurden viele Franzosen einquartiert, und meine Mutter war die einzige in der ganzen Stadt, die Französisch verstand, auch, was mehr war, geläufig sprach", so Hedwig von Bismarck. "Mit ihren Sprachkenntnissen musste sie nun überall vermitteln." Oft hätte es geheißen: où est donc cette dame, qui parle francais? Zu Deutsch: Wo ist diese Frau, die Französisch spricht? "Und diese Frage führte die Leute oft bis an das Bett meiner Mutter."

Über ihren Vater schrieb Hedwig: "Ob nun dienstliche Bestimmungen oder sein unsteter Geist ihn davongetrieben, weiß ich nicht, jedenfalls hat er während der nun folgenden Kriegsjahre an verschiedenen Stellen gestanden. Er war ein geistig sehr reich begabter Mann, jedoch ist es begreiflich, dass bei der Art und Weise der damaligen Schulbildung sein wissenschaftlicher Standpunkt kein sehr hoher war, als er mit 13 Jahren als Junker in das Regiment seines Vaters eintrat."

Gemeint ist der mit Rathenow wohl am engsten verbundene Vertreter des Geschlechts: Generalleutnant August Adam Heinrich von Bismarck. Er hatte 13 Kinder. Sechs Söhne gehörten dem Leib-Karabinier-Regiment an, dessen Chef Hedwigs Opa war. Ihr Vater war das jüngste Kind des Generalleutnants gewesen.

Offenbar hatte der Chef in Rathenow seinen Hauptwohnsitz. Hedwig von Bismarck schrieb, dass er während der Kindheit ihres Vaters "fortwährend abwesend" war, "da er zu den Truppen gehörte, die an der französischen Grenze recht untätig standen. Die höheren Offiziere, unter ihnen Blücher, vertrieben sich die Zeit mit Spiel. Da ist wohl wenig genug für den Haushalt in Rathenow geblieben. Nach meiner Mutter Erzählungen hat ihre Schwiegermutter oft nicht gewusst, woher das Geld schaffen, um den Kindern die Schuhe flicken zu lassen." Hauslehrer wurde, wer am wenigsten Bier trank. So steht es im Buch, das weiterhin im Handel verfügbar ist. Ferner kann es online auf www.zeno.org gelesen werden.

Für den Bildungsgrad ihres Vaters fand die Tochter klug gewählte Worte. Wegen der beschränkten finanziellen Mittel sei "natürlich wenig für die Geistes- und Willensbildung des aufgeweckten Knaben geschehen", so Hedwig. "Er folgte auch im späteren Leben jeder Regung des Augenblicks". Friedrich Heinrich Bernhard Alexander von Bismarck machte Karriere, die ihn letztlich zum 2. Westpreußischen Dragoner-Regiment führte, von dem er als Rittmeister Abschied genommen hatte. "In Friedenszeiten ist ja gewiss dem Offizier wissenschaftliche Bildung unerlässlich, um ihn höhere Ziele erreichen zu lassen; in einer Zeit, erst nationaler Erniedrigung und dann Erhebung aber, wo es gilt, das Vaterland zu retten und Weib und Kind zu schützen, da überflügelt der ritterliche und bedeutende Geist die Mängel seiner Ausbildung leichter", so Hedwig von Bismarck, die im August 1815 in Schönhausen geboren wurde. Bereits im April des Jahres war auf dem dortigen Nachbargut ihr Cousin Otto Eduard Leopold zur Welt gekommen.

"Alle Kinderkrankheiten, Masern, Keuchhusten, teilte er mir freundlichst durch Ansteckung mit. Die Macht, die er später der Welt gegenüber ausübte, erstreckte sich damals hauptsächlich auf mich – die allerdings gern und willig seinen Wünschen folgte", so die Cousine, die den Rathenower Ehrenbürger um 15 Jahre überlebte. "Was du nicht allein an Torheiten weißt, das lernst du von Otto", soll Hedwigs Mutter einst gesagt haben.