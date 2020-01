Drogen in der Tasche

OGA

Oranienburg (MOZ) Das Amtsgericht Oranienburg hat Haftbefehl gegen einen Mann erlassen, der am Sonnabendmorgen mit Drogen am Oranienburger Bahnhof erwischt wurde.

Beamte der Bundespolizei hatten den 24-jährigen gegen 6.30 Uhr kontrolliert, da er offenbar ohne gültigen Fahrschein mit der Bahn unterwegs gewesen war, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sei zur Feststellung der Identität durchsucht worden. Dabei stellten die Beamten mehrere szenetypische Tütchen mit Cannabis sowie Bargeld fest und sicher. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft stellte beim Amtsgericht Haftantrag. Der 24-Jährige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl verkündete. Der Mann kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.