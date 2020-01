Roland Becker

Velten (MOZ) Die Darmstädter HEAG mobilo GmbH hat 14 Trams bei Stadler bestellt und sich zugleich die Option für 30 weitere Fahrzeuge vertraglich gesichert. Gemeinhin ist solch ein Vertrag – dieser hat ein Volumen von 62 Millionen Euro – nichts Ungewöhnliches. Allerdings haben die Darmstädter eine Straßenbahn gekauft, die bislang lediglich auf dem Papier existiert. "Wir haben noch gar keinen Namen für die Bahn", sagte Stadler-Sprecherin Silja Kollner. Offenbar fällt die neue Straßenbahn noch unter die höchste Geheimhaltungsquote. Denn Kollner wollte nicht einmal darüber reden, ob es sich um die Weiterentwicklung einer in der Produktion befindlichen Tram, wie es etwa die Variobahn ist, oder ob es sich um eine völlige Neuentwicklung handelt. Zur Schienenfahrzeugmesse Innotrans, die Ende September in Berlin stattfindet, will Stadler das Geheimnis lüften. Ein Prototyp werde dort aber noch nicht zu sehen sein. Erste Fahrzeuge des neuen Typs sollen 2021 gebaut werden. Über Darmstädter Schienen sollen sie ab Mitte 2022 gleiten. Klar ist, dass Stadler den Auftrag an seinem Standort in Berlin-Pankow erledigen wird. In Velten werden die Trams dann auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie ausgeliefert werden.

Die noch namenlose Straßenbahn wird auf 43 Metern Länge insgesamt 284 Plätze, darunter 103 Sitzplätze, bieten. Die Fahrzeuge werden klimatisiert sein. Zur Verkehrssicherheit soll ein Fahrerassistenzsystem beitragen, das unter anderem mit einer Verkehrsschilderkennung ausgestattet sein wird. Damit erhält der Fahrer zum Beispiel zusätzliche Informationen über Geschwindigkeitsbegrenzungen und Stoppschilder.