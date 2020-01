Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Trotz aller Widrigkeiten, die der Brand zu Silvester dem Hennigsdorfer Oberstufenzentrum (OSZ) beschert hat, ist der Unterricht am Montag wieder aufgenommen worden. "Bis 11 Uhr gab es Unterricht nach einem Sonderplan", berichtete Rektor Peter Mohr.

Hatte es am 2. Januar noch geheißen, dass nur zehn Unterrichtsräume gesperrt werden müssen, betrifft dies nun 23 Zimmer. Auch der Lichthof wurde komplett geschlossen. Damit fällt auch die Versorgung durch die Kantine aus. Grund dafür sind erste Arbeiten auf dem Weg zur Instandsetzung. So werden dieser Tage notwendige Reparaturarbeiten an den Elektroanlagen ausgeführt. Zudem werden Zwischendecken, Verkleidungen von Leitungen und weitere Bauteile, die durch das Löschwasser irreparable Schäden erlitten haben, entfernt. Statiker prüfen mindestens bis Ende der Woche, wie stark die Stahlbetonträger beschädigt sind. Ziel sei, so Kreissprecherin Constanze Gatzke, Anfang nächster Woche über den Umfang der Instandsetzungsarbeiten zu informieren. Gesundheitliche Belastungen gingen von den Brandschäden allerdings nicht aus, hieß es aus der Kreisverwaltung.

Mohr und seinem Kollegium kommt entgegen, dass in dieser Woche die Berufsschüler in ihren Ausbildungsbetrieben sind. Somit muss nur der Unterricht für Gymnasiasten, Berufsfachschüler und die der Berufsvorbereitung organisiert werden. Der Rektor hofft, in der kommenden Woche 13 Räume im Gebäude B wieder in Betrieb nehmen zu können. Außerdem wird gerade geprüft, ob ein Teil des Unterrichts ausgelagert werden muss. Der TÜV hat dafür Räume seiner Akademien in Hohen Neuendorf und Lehnitz angeboten. Auch die Gemeinschaftsräume im Hennigsdorfer Wohnheim könnten dafür herangezogen werden.

Als die Schüler am Montag in der Sporthalle darüber informiert wurden, dass trotz der Brandschäden alle Abschlussprüfungen stattfinden werden, "gab es Beifall", berichtete der Rektor. Mohr sprach von einem Credo, das alle verbinde: "Die Schule ist nicht das Gebäude allein, sondern in erster Linie Lehrer und Schüler. Und die sind alle gesund."

