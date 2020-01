HGA

Nieder Neuendorf (MOZ) Ein an der Dorfstraße in Nieder Neuendorf abgestellter Ford Focus ist in der Nacht zu Montag offenbar gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit.

Als der Besitzer am Montag gegen 7 Uhr in den roten Wagen einsteigen wollte, war dieser nicht mehr da, heißt es im Polizeibericht. Nach dem gut zwei Jahre alten Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen OHV-JR 155 werde nun gefahndet. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 15 000 Euro an.